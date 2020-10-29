Франция усилила карантин
- 29.10.2020, 11:47
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Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ужесточении карантинных мер в стране. Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на французские СМИ.
С 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.
Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.
Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.
Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.
Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.