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Франция усилила карантин

  • 29.10.2020, 11:47
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Франция усилила карантин
Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ужесточении карантинных мер в стране. Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на французские СМИ.

С 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.

Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.

Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.

Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.

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