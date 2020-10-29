Ученые обнаружили подводные сокровища возрастом около четырех тысяч лет 1 29.10.2020, 13:48

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Фото: Hürriyet

Некоторые артефакты относятся к бронзовому веку.

Ученые выявили в Турции сокровища, которые находились под водой. Их возраст достигает примерно 4000 лет. Артефакты обнаружены во время исследования кораблекрушений. Эксперты отметили, что среди них присутствуют предметы, относящиеся к бронзовому веку, пишет lenta.ua.

Научные сотрудники работали на территории приморского города Мугла Бозбурун. Согласно предварительным данным, у специалистов получилось обнаружить следы минойской цивилизации, проживающей в регионе Мармарис-Бозбурун. Коллектив занялся изучением обнаруженных предметов с целью получения информации о них. Сперва они намерены определить их значимость. Будут проанализированы чашки, кухонные принадлежности, конические сосуды и керамика. По словам учёных, находки можно датировать бронзовым веком (18 до н. э.). Сокровища обнаружены на глубине от 3 до 30 м.

Данное обстоятельство навело экспертов на мысль, что керамика, которую производили на острове Крит, скорей всего направлялась на север через остров Родос и полуостров Бозбурун. Находка свидетельствует о том, что торговый путь на самом деле существовал. Стоит добавить, в Турции чаще всего учёные обнаруживают древние артефакты. Довольно много сокровищ обнаруживают в Сиде. Данное направление зачастую привлекает туристов, интересующихся историей и археологией.

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