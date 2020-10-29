США продадут Израилю «мать всех бомб» 29.10.2020, 21:22

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Фото: wikipedia.org

Израиль получит самую мощную неядерную бомбу в мире.

Власти Израиля достигли договоренностей с США о покупке самой мощной неядерной бомбы в мире.

Тяжёлый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B, известный как «мать всех бомб» (MOAB, Mother Of All Bombs), никогда не продавался кому-либо из зарубежных партнеров США.

Как сообщает израильский Channel 12, предварительные договоренности о сделки были достигнуты в ходе визита министра обороны Бенни Ганца в Вашингтон.

Демократы и республиканцы подготовили двухпартийный законопроект, который разрешит поставить бомбу Израилю.

Весящий 14 тонн снаряд способен уничтожать подземные укрытия на глубине до 60 метров и использовался американской армией в Афганистане в рамках операций против «Талибана», а также «Аль-Каиды» и «Исламского государства».

Как ожидается, законопроект будет внесен к конгресс в пятницу, 30 октября, и станет частью программы по обеспечению «качественного военного превосходства» Израиля на Ближнем Востоке.

Декларацию, закрепляющую такие договоренности, Ганц и глава Пентагона Марк Эспер подписали 23 октября.

«Я хочу подчеркнуть, что мы привержены политике качественного военного превосходства Израиля, когда речь заходит о продажа оружия, а также своим обязательства по обеспечению безопасности Израиля, которые остаются гарантированными и нерушимыми», - заявил после переговоров Эспер.

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