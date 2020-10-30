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Александр Невзоров: У Лукашенко все уже потеряно

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  • 30.10.2020, 9:04
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Александр Невзоров: У Лукашенко все уже потеряно
Александр Невзоров

Узурпатор напоминает обиженного вампира.

В каждом своем выступлении узурпатор Лукашенко напоминает «обиженного вампира».

Такое мнение в программе «Невзоровские среды» «Эхе Москвы» выразил российский публицист Александр Невзоров.

«Мы видим, как каждое выступление Лукашенко напоминает обиженного вампира, который подал в суд на людей, которые не разрешают ему кусаться и пить кровь. И в этом есть комедийный элемент. Александр Григорьевич ведь, по сути, уже защищает только маленький теплый президентский сортир, в котором он привык думать о картофеле. У него все остальное уже потеряно», – подчеркнул Невзоров.

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