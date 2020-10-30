«Заводчане, которые приняли решение войти в стачки, вы - гордость нашей нации» 30.10.2020, 12:02

1,051

Иллюстрационное фото: Тасс

Если заводы станут, то станет и весь бизнес, мелкие ИП, соответственно, режим долго не продержится и ляжет.

- Я горжусь заводчанами, которые приняли нелегкое решение войти в стачки, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Вы гордость нашей нации.

Мне очень интересно, осознают ли остальные тот факт, что только забастовка способна решить наш кризис мирным путём?

Если заводы станут, то станет и малый, средний и крупный бизнес, станут мелкие предприниматели, соответственно, режим долго не продержится и ляжет. Это и будет наша заветная и долгожданная победа над поганым диктором.

Есть и неприятная правда. В случае, если вы не поддержите забастовку или оттяните ее сроки, вы дадите время режиму завершить начатое, а именно развязать гражданскую войну. Почему она будет неизбежно? Те люди, которые выходят на Марши сегодня, они и продолжат это делать, они не хотят мириться с режимом.

Я призываю подумать серьезно над моими словами, попробуйте увидеть логику в них. Уйти в забастовку не страшно. Это месяц-два ущемить себя в обычной, привычной жизни и все. Страшно прийти к войне, которая будет, если мы не остановим финансирование режима.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.