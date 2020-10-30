Инженер-программист МАЗа присоединился к стачке 3 30.10.2020, 15:26

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Фото: tut.by

Это первый работник предприятия, который публично объявил, что присоединяется к Национальной забастовке.

Владислав Тылькович, инженер-программист предприятия МАЗ, присоединился к Общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».

«Посмотрел на азотовцев, которые в стачке, во вторник стало известно, что бастует БГУИР и 38 преподавателей, а Лукашенко сказал, что будет всех бастующих увольнять. Надоело это беззаконие.

И я решился выразить солидарность. В среду, 28 октября, не приступил к работе. Невыносимо ходить на работу, когда три месяца происходит насилие, и никто его не останавливает. Как потом смотреть в глаза друзьям и коллегам?

Пока никто не пугал. Просто четыре раза просили, чтобы по соглашению сторон ушел, а я отказался. Ну, говорили, зачем тебе статья в трудовой. Никто не пугал! Пишу каждый день объяснительную, почему работать не буду».

Это первый работник МАЗ, который публично объявил, что присоединяется к Национальной забастовке. В его объяснительных три требования, третье сформулировано просто: «Хочу, чтоб были честные справедливые выборы».

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