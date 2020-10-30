Der Spiegel: Лукашенко ничего не боится так сильно, как забастовок на госпредприятиях 4 30.10.2020, 15:58

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Белорусы не оставили шансов режиму.

"Белорусский диктатор Лукашенко ничего не боится так сильно, как забастовок на государственных предприятиях", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"С понедельника к акциям против Лукашенко присоединились в числе прочих врачи, учителя, студенты, режиссеры, работники сферы IT, владельцы кафе и магазинов, - отмечает журналистка Кристина Хебель. - (...) Работники государственных предприятий долгое время считались верными сторонниками Лукашенко. Примечательно, что они теперь участвуют в протесте".

- Нас было 100-150 рабочих, перед началом смены мы собрались у проходной нашего завода, - рассказывает 28-летний Артем Мингель, работник завода "Гродно Азот". - Я надеялся, что многие коллеги поддержат забастовку, но многие, опустив голову и не смотря в глаза, проходили мимо нас на завод. Я не ожидал того, что произошло потом. Я не был готов к тому, что омоновцы и сотрудники в штатском придут, чтобы заставлять нас работать дубинками. Как такое может быть в XXI веке? Когда мы отказались, они погнались за нами, били нас своими дубинками по спине, схватили нас, потащили в автозак. В отделении милиции они отобрали у нас мобильные телефоны. Они очень боятся забастовок и не хотят их допустить ни при каких обстоятельствах. (...) Многие коллеги боятся за свою работу, поэтому они не бастуют, это расстраивает. (...) Лукашенко наглым образом украл на выборах наши голоса и пытается заставить всех замолчать. (…).

43-летний Владимир Кайлев - инженер-электроник компании "Белоруснефть". Вместе со своими коллегами он стал одним из тех, кто открыто присоединился к призыву Светланы Тихановской, объявив об этом в видео.

"Мы зарабатываем хорошие деньги. Но это меркнет на фоне беззакония в нашей стране, я больше не могу это терпеть. Здесь стреляют по людям, бросают гранаты. Ощущение, что разразилась война", - поделился он.

"Насилие на протестах в воскресенье в Минске стало последней каплей. Хватит. Поэтому мы присоединились к забастовке. Не прошло и часа после того, как мы опубликовали видео, как к нам на завод в Речицу, в маленький город, приехали юристы и представители руководства предприятия. Они нам угрожали, мы должны были объявить, что все это шутка. Мы отказались. (...) Потом нам нужно было еще раз прийти на завод забрать документы, там нас уже ждала милиция. Поэтому мы быстро ушли. Нам звонят многие коллеги, они сейчас пытаются работать "по-итальянски", то есть очень медленно", - рассказал Кайлев.

"Почти три дням им понадобилось, чтобы договориться о том, как увольнять меня и мою коллегу, - рассказал 34-летний Михаил Громов, электрогазосварщик Минского тракторного завода. - Нас считают самыми активными протестующими. В какой-то момент было десять юристов, некоторые приехали даже из министерства труда. Они говорят, что я отсутствовал на рабочем месте больше трех часов, но это не правда: я все время был на заводе. (...) Нас набралось около 300 мужчин и женщин, в какой-то момент они перестали нас пускать в другие цеха завода, опасаясь, что и там к нам присоединятся коллеги. После этого начались угрозы, всех вызывали на разговор с руководством завода. Руководитель моего цеха не хотел, чтобы я уходил. Но о моем увольнении распорядился отдел идеологической работы, они сотрудничают с органами безопасности, в том числе с КГБ. (...)", - передает Der Spiegel.

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