Учителя Беларуси в видеообращении потребовали остановить беззаконие 1 30.10.2020, 18:41

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Белорусские учителя поддержали требования участников мирных протестов.

Белорусские учителя записали видеообращение, в котором они поддержали требования участников мирных протестов против результатов президентских выборов и насилия силовиков. "Прекратите насилие, беззаконие, ложь! На этом не строится будущее", - заявили школьные преподаватели в видеообращении, опубликованном 29 октября Содружеством учителей и родителей Беларуси, передает DW.

По их словам, они не имеют права молчать "в стране, где бандиты в балаклавах творят беззаконие, где ложь звучит из уст высокопоставленных чиновников и с экранов телевизоров, где мирные протесты превращаются в жестокие разгоны и задержания, где достойных людей увольняют с работы, невзирая на их заслуги перед страной, только за их взгляды и убеждения, где слово "закон" имеет силу только для защиты интересов власти, а не народа, где власть не хочет слышать свой народ, игнорирует его права и требования".

Учителя подчеркнули, что учат детей не лгать, не обижать слабых, знать и защищать свои права, правильно складывать числа, отличать правду от лжи, справедливость от беззакония, мужество от трусости, добро от зла и не становиться на сторону зла. "Но дети всё видят и слышат, поэтому в их понимании ОМОН, милиция - это насилие, враги", - указали они.

Прекратить насилие и репрессии

Авторы обращения потребовали прекращения насилия, давления на свободу слова и репрессий против людей, требующих лишь права на свободный выбор и свободу выражения мнения. Они также призвали "отдать под суд палачей и бандитов, избивающих на улицах мирных жителей" и вернуть людям их свободу.

"Невозможно научить детей быть добрыми, справедливыми, мужественными в атмосфере насилия и лжи. Когда они чувствуют себя беззащитными, дать им знания невозможно. Невозможно быть учителем, если человек с дубинкой имеет больше прав, чем человек с книгой. Мы хотим жить в свободной стране и учить свободных детей", - говорится далее в заявлении.

На момент публикации обращения его подписали более 700 учителей из 89 населенных пунктов Беларуси, сбор подписей продолжается.

Обращения представителей других профессий

Ранее с аналогичными обращениями к властям Беларуси выступили многочисленные другие профессиональные группы, в частности, преподаватели вузов и ученые, спортсмены, музыканты, актеры, медики и сотрудники IT-отрасли.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

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