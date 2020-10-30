Лукашенко не контролирует Беларусь5
- «СерпомПо»
- 30.10.2020, 22:18
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«Ашчушчэния» узурпатора – не очень.
Лукашенко тасует силовую верхушку. Боится. Расставляет по стране смотрящих: экс- госсекретаря Совбеза – в Брест, МВД - в Гродно, его зама - приглядывать за Минском.
Беларусь начала выходить из-под контроля Лукашенко с конца мая – со времени ареста Тихановского и членов его инициативной группы.
Пять последних месяцев – волны, которые хлещут по плывущему с оружием на спине диктатору. Он поднимает голову над водой и кричит сквозь намокшую балаклаву плывущим рядом «слабовикам»: «Успокойте народное море вокруг меня!».
Репрессии сменяют растерянность. Других состояний режим Лукашенко не знает.
Сейчас снова репрессивное обострение – увольнения с работы, отчисления студентов, угрозы. И ответная солидарность – протесты, забастовки.
Но суть неизменна - Лукашенко не контролирует Беларусь. Он в осаде – вокруг него штурмовые отряды, лизоблюды. Крутятся по инерции колеса чиновного механизма. И это все.
Но «ашчушчэния» главного – не очень. Тяжело дышать сквозь балаклаву, пытаться править в захваченной стране.