Умер легендарный актер Шон Коннери

Умер легендарный актер Шон Коннери1
- 31.10.2020, 15:45
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Голливудскому актеру было 90 лет.
Легендарный актер Шон Коннери, сыгравший роль британского шпиона Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC.
Коннери известен в первую очередь как первый исполнитель роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда. За свою карьеру длиной почти в 50 лет он сыграл в десятках фильмов и телесериалов. Был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств). Актерскую карьеру он завершил в 2003 году.