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Ученые выяснили, откуда у Сатурна появились кольца и сколько им лет

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  • 7.10.2020, 10:05
  • 2,839
Ученые выяснили, откуда у Сатурна появились кольца и сколько им лет

Оказалось, что кольца Сатурна очень молодые.

Начнем с теории и важного пункта - кольца могут быть (и даже есть!) не только у Сатурна! Например, в нашей Солнечной системе прямо сейчас кольца есть и у Урана, пишет lenta.ua.

Ученые точно знают из чего состоят кольца Сатурна и на 99% уверены, откуда они появились. Специалисты даже знают их примерный возраст.

Во первых, кольца Сатурна очень молодые. Они состоят из ледяных глыб, поэтому их так хорошо видно - лед отражает свет. А если бы они существовали очень давно, то стали бы грязными и свет уже так не отражали. Мы оцениваем возраст колец в 100 млн. лет.

По предположениям ученых кольца Сатурна - это один из спутников Сатурна, который разрушился слишком сильно приблизившись к планете. В итоге его обломки остались на орбите Сатурна в виде колец, а удерживают их другие спутники. Этим объясняется, почему между колец есть "зазоры" - там бороздят другие спутники.

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