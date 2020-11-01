Франак Вячорка: Россия выставила Лукашенко жесткие условия 1.11.2020, 8:56

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Фото: ТАСС

Узурпатор очень боится судьбы Януковича.

Францишак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным делам, в разговоре с журналистом «Белсата» Сергеем Пелесой заявил, что позиция Кремля в том, что Лукашенко должен до какого-то срока передать власть и уйти. Западные же государства согласовывают со Светланой Тихановской свои позиции. Она будет просить Эстонию созвать Совет Безопасности ООН по делу Беларуси.

- Две встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, Ангелой Меркель,Эммануэлем Макроном, и ряд других важных встреч. Чего самого главного, по вашему мнению, удалось достичь в результате этой интенсивной внешней деятельности Светланы Тихановской и ее команды?

- Самое важное – мы открыли Беларусь для европейских лидеров, европейских государств. Беларусь – действительно тема, которая на передовых полосах всех международных и национальных изданий. Светлана говорит о краткосрочной и долгосрочной помощи, а также говорит, чтобы эти страны поспособствовали диалогу и медиации потенциальных переговоров между Лукашенко и Координационным советом.

- Появилось довольно резкое высказывание Джо Байдена – главного оппонента действующего президента Дональда Трампа. Кандидат от демократической партии потребовал заблокировать оффшорные счета окружения Лукашенко и обещал в результате своей победы на выборах президента США вместе с европейскими союзниками подготовить план помощи демократической Беларуси. Учитывая, что осталось около недели до выборов президента США, насколько это заявление следует воспринимать всерьез? Или это скорее громкие предвыборные декларации?

- Это бы очень тешило наше эго, если бы Беларусь могла быть ключевой картой в предвыборной кампании США. Известно, что у Байдена очень сильные международные команды. Очень много друзей из Беларуси в этой команде, которые решили таким образом, пользуясь в том числе информационным пространством и интересом к самому Байдену, поддержать Беларусь. Ведь они упомянули и санкции, и давление, и поддержку Координационному совету, и Светлане Тихановской. Все то, что белорусы, протестующие на улицах, так хотели услышать. И если Джо Байден побеждает на этих выборах, это действительно открывает новые возможности, новую страницу именно в белорусско-американских отношениях. Я уверен, что Америка будет намного более активна, чем она была при Трампе.

- Вопрос о так называемой конституционной реформе: Лукашенко с Путиным хотят ее провести так, чтобы в итоге она начала действовать, по крайней мере, если верить словам Юрия Воскресенского, с осени следующего года. Возможны ли какие-либо изменения в конституции? Хотя Лукашенко говорил о них уже несколько лет назад. Но возможны ли были бы изменения в политической системе Беларуси без массового и продолжительного белорусского протеста после выборов? Пошел бы Лукашенко на это или просто отсидел бы свои очередные пять лет, а потом думал, оставаться или нет?

- Во-первых, я думаю, что Лукашенко сам чувствует, что не досидит этих лет, – несмотря на слова Воскресенского, что он поклялся, что уйдет до конца своего следующего срока. Плюс, я думаю, что выставлены очень жесткие условия со стороны России, что Лукашенко должен к какому-то сроку передать власть и уйти. Плюс это для Лукашенко также сохранить лицо, уйти героем, мирно. Он очень боится судьбы Януковича. Очень боится, чтобы его не воспринимали как президента, сбежавшего от людей, от своего собственного народа. Поэтому он сейчас все попытки вот этого переворота пытается сдержать. Он ищет для себя в том числе сценарии мирного отхода от власти. Но у России есть свои интересы. У людей, которые вокруг Лукашенко – свои. И в случае, если перемены не происходят сейчас, а затягиваются на годы, то плодами этой революции и восстания воспользуются те люди, которые совсем не обязательно заинтересованы в процветании и демократии Беларуси.

- Лавина санкций начинает потихоньку действовать. Известно, что готовятся новые списки санкций в ЕС. Какие инструменты должны быть включены иностранными организациями и государствами, чтобы склонить Лукашенко пойти на условия общества и уйти по воле белорусского народа, а не по требованиям Владимира Путина?

- Лукашенко должен понять, что он уже не победит. Как только он начнет искать пути выхода из этой ситуации, тогда начнется так называемый диалог. Пока он все еще верит, что он может задушить, расстрелять, задавить протестующих. Пока он чувствует себя уверенным, что сможет сохранить экономику. Он не боится тех мелких визовых и экономических санкций, которые введены. Как только санкции ударят по большим предприятиям, как только он поймет, что ему нечем платить ОМОНу и КГБ, я думаю, его риторика изменится. Просто не пришел тот момент, когда он понял, что для него конец.

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