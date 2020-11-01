Путь минчан в Куропаты в фото 1.11.2020, 18:10

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Фото: tut.by

В столице проходит Марш «Не забудем, не простим!»

Накануне дня поминовения мёртвых — "Дедов" — в 85-й день протестов белорусы отправились в Куропаты, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий, расстрелянных в урочище в 1937-1940-х годах.

Но путь минчан оказался долгим: силовики сопровождали каждый их шаг на пути в Куропатский лес, периодически нападая, хватая, избивая. А поле за МКАДом около урочища превратилось в поле битвы: мирных демонстрантов разгоняли резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. У СМИ есть много видео-свидетельств использования спецсредств против протестующих, пишет euroradio.fm.

А пока — путь протестующих на место сталинского террора под дулами автоматов белорусских силовиков образца 2020 года в фото.

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