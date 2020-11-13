Какой будет погода на выходных 1 13.11.2020, 12:26

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Прогноз синоптиков.

14 ноября погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, пишет сайт pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах будут отмечаться слабые туманы, ночью и утром – слабые гололеды. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; в юго-западных районах страны будет немного теплее: ночью + 4..+5°С, днем +7..+9°С.

15 ноября ночью в центральных и восточных районах страны еще сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта, днем на большей части республики погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. Кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом) пройдут ночью местами, а днем по юго-востоку страны. Ожидается слабый туман, ночью и утром – слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, по востоку воздух будет охлаждаться до -3°С; максимальная днем в основном 0..+6°С, в юго-западных районах +7..+9°С.

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