К главе ФХБ Баскову приставили охрану: похожий на него человек вблизи наблюдал, как терзают Романа Бондаренко 8 14.11.2020, 10:54

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Появились новые подробности преступления на Площади Перемен.

12 ноября случилась еще одна гибель человека, которому были близки символы белорусского протеста. Требования его просты и понятны – за честные выборы, против насилия, – но как раз от насилия 31-летний Роман Бондаренко и погиб. Вечером 11 ноября он вышел в соседний двор, прозванный «площадью Перемен», защитить бело-красно-белые ленты от людей, которые их уничтожали – безоружным, настроенным на диалог. В итоге его затолкали неизвестные в масках, затащили в микроавтобус из тех, на которых постоянно ездят силовики в штатском – а через 1 час 50 минут привезли в больницу (по документам – из Центрального РУВД) уже в состоянии комы. Из нее художник Бондаренко, успевший отслужить в спецназе, уже не выбрался. Узнав об этом, белорусы массово собрались на «площади Перемен» и почтили память погибшего, пишет tribuna.com

Шок и негодование людей было велико – особенно их усилило заявление Следственного комитета о том, что Бондаренко якобы был пьян. Потому что, во-первых, избивать людей нельзя ни в каком их состоянии, а, во-вторых, на самом деле погибший Роман был абсолютно трезв – возмущенные врачи прислали в СМИ документы через три минуты после выступления «органов». Это, конечно, не помешало Александру Лукашенко к вечеру 13 ноября снова попытаться поставить сообщение СК выше врачебных подтверждений, но цитировать подобные заявления мы не станем – тем более при таком уровне доверия к СК в эпизоде Лукашенко почему-то поручил заняться расследованием Генпрокуратуре. Судя по новостям о продлении проверки об убийстве Александра Тарайковского, дело при нынешнем режиме бесперспективное.

Цепи солидарности в Беларуси днем пятницы, 13 ноября, по масштабности могут сравниться только с первой поствыборной неделей, которая характеризовалась нечеловеческим уровнем насилия. И да, людей за скорбь снова задерживали.

Но кто же убил Бондаренко? Свидетели говорили, что схватили парня первоначально те же, кто срывал ленты. А вот кто воюет с БЧБ-символикой в Минске – это вопрос интересный и, вполне возможно, напрямую касающийся белспорта. Ведь свидетель, найденный «Радыё Свабода» еще днем 12 ноября, утверждал, что в числе «гостей» двора узнал «приближенного к Лукашенко спортивного функционера». Этот самый функционер, по словам очевидца, сам в драку не лез, но вел себя достаточно дерзко – заявил, что уничтожением лент «чистит город от мусора» и приказным тоном посоветовал защитникам двора идти домой.

Имен издание не указало, но первое подозрение было очевидным. В историях со срезанием БЧБ-лент фигурировало пока только одно имя «приближенного» – главы ФХБ Дмитрия Баскова. Несколько не связанных между собой источников Tribuna.com абсолютно уверены в том, что управленец с кучей должностей принимал участие в подобном действе вечером 18 октября в ЖК «Мегаполис» – один из жильцов комплекса утверждает, что видел Баскова во дворе и без маски. Этого человека засняли с близкого расстояния и с хорошо слышным голосом – сами оцените, насколько все похоже на реального функционера (отметка 0:32).

Также 18 октября рядом были замечены люди, похожие на подопечного Баскова по команде Александр Лукашенко Павла Волчека и жену спортсмена, а также еще один спортивного телосложения. Одет он был вроде бы, как и все остальные, неприметно, но черная жилетка хорошо контрастировала с серой байкой, у которой на рукаве к тому же отлично просматривался патч.

11 ноября человек ровно в такой одежде атаковал Романа Бондаренко на площади Перемен.

Слева – ЖК «Мегаполис», 18 октября, справа – «площадь Перемен», 11 ноября

Журналисты tut.by, сопоставившие кадры, провели опрос на «площади Перемен» – и сразу несколько очевидцев подтвердили, что опознают в «Баскове» из «Мегаполиса» непрошеного гостя своего двора!

Вот по этому кадру жители «площади Перемен» опознавали «гостей» двора. Слева – человек, похожий на Баскова, справа – подзозреваемый в нападении на Бондаренко

Также журналисты tut.by поговорили с местным жителем Дмитрием, который пытался общаться со срезателями лент, но ушел домой до прихода Бондаренко. По его словам, неизвестные «гости» говорили, что «наводят порядок». Среди них Дмитрию запомнился один человек, представившийся также Дмитрием. «Темненький, ярко выраженные черные брови, карие глаза. Когда я его увидел, сразу всплыло лицо человека с роликов про ситуацию в ЖК «Мегаполис» — очень похож», – так свидетель охарактеризовал «гостя». Кроме того, тезка поделился информацией, что ему «больше 40 лет, есть дети». Реальному Дмитрию Баскову 42 года, у него есть сын (хоккейный вратарь) и дочь.

Финальное сопоставление от tut.by – по видео. В момент начала атаки на Бондаренко 11 ноября на «площади Перемен» камера запечатлела мужчину в куртке на пуговицах, блестевших в полумраке, который с метра наблюдал за нападением на впоследствии погибшего мужчину. Ровно в такой же куртке 18 октября в ЖК «Мегаполис» был человек, опознанный как Дмитрий Басков.

Журналисты «Трибуны» пытались связаться с Басковым с 12 ноября – времени первых свидетельств о неком «спортивном функционере», но Дмитрий не отвечал на звонки. Журналисты tut.by сообщили, что вечером 12 ноября и утром 13 ноября также неоднократно пытались пообщаться с Басковым, но он «отказывался от разговора и бросал трубку».

При этом вечером 12 ноября Telegram-канал блогера Антона Мотолько появилась информация, что у дома, где живет Басков, появился типичный бус «сотрудников в штатском», которые действовали так, как будто кого-то охраняли. Днем 13 ноября в том же канале появилось видео, где «охранники» выходят, по утверждению соседей, из подъезда Баскова.

Подозрение в причастности функционера к компании, приезд которой повлек за собой гибель человека, может стать серьезным ударом по возможности проведения в Беларуси хоккейного ЧМ-2021, которое сейчас и так под серьезным вопросом. Если от политики в Международной федерации хоккея как могут абстрагируются, то вопросы безопасности как возможную причину решения о переносе прямо называл и сам глава ИИХФ Рене Фазель. Басков как глава ФХБ и член оргкомитета по подготовке к проведению ЧМ только 31 октября заявлял, что уверен в отсутствии каких-то вопросов по безопасности, а утром того самого 11 ноября перед заседанием оргкомитета (где был соседом Виктора Лукашенко) успел заявить, что билеты собираются запускать в продажу уже в этом году. Тем временем на 16 ноября запланировано онлайн-заседание совета Международной федерации хоккея, где должны заслушать доклад о Беларуси – и туда явно успеют добавить информацию об очередном смертельном ударе по репутации «безопасной» страны.

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