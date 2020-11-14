Светлана Тихановская предлагает провести Народный Трибунал над Лукашенко 20 декабря 25 14.11.2020, 13:39

6,131

Фото: «Наша Ніва»

Штаб Тихановской призывает сотрудников силовых структур передавать в штаб информацию о преступлениях.

Светлана Тихановская предложила провести Народный Трибунал над Лукашенко. Об этом она написала в своем телеграм-канале:

«Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления.

В августе мы убедились в том, что избирательная система – это просто фикция для покрывания преступлений режима. И мы сами решили считать наши голоса. Правосудие в нашей стране – такая же фикция, и беларусы готовы действовать, чтобы вернуть закон.

Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло.

План Народного Трибунала:

1. Начинаем с тех, кто угрожает нашему праву на протест. Нейтрализуем идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой. Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, – и таким образом останавливаем беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления – проявите солидарность!

Параллельно наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции.

2. Собираем и проверяем доказательства преступлений режима. Платформа «Голос» разработала централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белoрус сможет отправить в нее свидетельства беззакония. Каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию.

3. Отдельно для сотрудников силовых структур мы запустим программу «Рапорт», которая конфиденциально и безопасно даст возможность предоставить видео и другие свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов. Каждый, кто это сделает, под мою гарантию может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности.

4. На платформе «Голос» мы проведем процесс Народного Обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый белoрус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности.

5. После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного Обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство.

6. И пока в стране не восстановлен закон, единственный механизм принятия решений – голос большинства. Если большинство голосует за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по статье 109 УПК РБ каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения. Это касается не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления.

У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие беларусы, а те, кто совершает преступления против них. Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет. Прошло время, когда «не до закона». С этого дня гарант закона – народ Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».