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В понедельник в Беларуси будет до +10 градусов

  • 15.11.2020, 19:50
В понедельник в Беларуси будет до +10 градусов

Туман ожидается 16 ноября.

Туман и небольшой дождь ожидаются в Беларуси 16 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, по западу Брестской и Гродненской областей будет 6-10 градусов тепла.

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