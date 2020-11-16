SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС 1 16.11.2020, 8:51

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Корабль Crew Dragon доставит четырех американских и одного японского астронавта.

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде, пишет РБК.

После запуска NASA сообщило, что первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon успешно вышел на орбиту.

На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.

Президент США Дональд Трамп поздравил NASA, назвав старт ракеты с кораблем «отличным запуском».

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