SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС1
- 16.11.2020, 8:51
- 1,533
Корабль Crew Dragon доставит четырех американских и одного японского астронавта.
Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде, пишет РБК.
После запуска NASA сообщило, что первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень. Позже Crew Dragon успешно вышел на орбиту.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
Президент США Дональд Трамп поздравил NASA, назвав старт ракеты с кораблем «отличным запуском».