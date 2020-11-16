Белорусские предприятия наращивают астрономические долги 2 16.11.2020, 11:22

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Суммарные долги крупных и средних компаний уже превышают размер экономики.

Темпы роста долгов тоже впечатляют: чем дальше, тем хуже становится ситуация, пишет сайт banki24.by.

На 1 октября суммарные обязательства предприятий-флагманов достигли 156 млрд BYN. Объем ВВП Беларуси за 2020 год по сентябрьским оценкам властей составит 145,9 млрд BYN. Таким образом, уже сейчас долги главных предприятий страны выше ожидаемого ВВП.

С начала года долг крупных и средних компаний вырос на 17,5%. Это больше, чем за любой полный год текущего пятилетия. В 2016 году суммарные долги увеличились на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%, в 2019-м — на 7,4%.

Суммарные долги предприятий состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. На 1 октября долги по кредитам и займам достигли 95,6 млрд BYN, кредиторская задолженность — 60,4 млрд BYN. С начала года обязательства по кредитам и займам выросли на 22,1%, по кредиторке — на 10,7%.

У предприятий Минска размер долгов составил 44,2 млрд BYN (+20,3% с начала года), у компаний Брестской области — 9,7 млрд BYN (+13,7%), Витебской — 13,2 млрд BYN (+8,7%), Гомельской — 25,3 млрд BYN (+16,6%), Гродненской — 25,2 млрд BYN (+20,6%), Минской — 25,2 млрд BYN (+22%), Могилевской — 13,3 млрд BYN (+8,8%).

Последнее место по долгам занимает Брестская область. С высокой вероятностью это связано с тем, что данный регион меньше всего затронула так называемая комплексная модернизация.

Среди видов деятельности больше всего обязательств накопила промышленность — 75,5 млрд BYN. Долги промышленных предприятий выросли на 16% с начала года.

Внутри промышленности крупнейшие долги имели пищепром (11,9 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,4 млрд BYN), машиностроители (7,9 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (7,5 млрд BYN).

В сельском хозяйстве суммарная задолженность составила 15,1 млрд BYN, в строительстве — 20,1 млрд BYN, в оптовой торговле — 7,7 млрд BYN, в розничной торговле — 9 млрд BYN, на транспорте — 7,9 млрд BYN.

Просрочка по суммарным долгам к 1 октября превысила 10,1 млрд BYN. Наибольший объем просроченных долгов накопили предприятия Минской (2,3 млрд BYN) и Гомельской (2,2 млрд BYN) областей. В разрезе отраслей экономики основную часть токсичных долгов взяли на себя промышленность (4,7 млрд BYN) и сельское хозяйство (2,8 млрд BYN).

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