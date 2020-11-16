закрыть
16 ноября 2020, понедельник, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские предприятия наращивают астрономические долги

2
  • 16.11.2020, 11:22
  • 3,798
Белорусские предприятия наращивают астрономические долги

Суммарные долги крупных и средних компаний уже превышают размер экономики.

Темпы роста долгов тоже впечатляют: чем дальше, тем хуже становится ситуация, пишет сайт banki24.by.

На 1 октября суммарные обязательства предприятий-флагманов достигли 156 млрд BYN. Объем ВВП Беларуси за 2020 год по сентябрьским оценкам властей составит 145,9 млрд BYN. Таким образом, уже сейчас долги главных предприятий страны выше ожидаемого ВВП.

С начала года долг крупных и средних компаний вырос на 17,5%. Это больше, чем за любой полный год текущего пятилетия. В 2016 году суммарные долги увеличились на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%, в 2019-м — на 7,4%.

Суммарные долги предприятий состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. На 1 октября долги по кредитам и займам достигли 95,6 млрд BYN, кредиторская задолженность — 60,4 млрд BYN. С начала года обязательства по кредитам и займам выросли на 22,1%, по кредиторке — на 10,7%.

У предприятий Минска размер долгов составил 44,2 млрд BYN (+20,3% с начала года), у компаний Брестской области — 9,7 млрд BYN (+13,7%), Витебской — 13,2 млрд BYN (+8,7%), Гомельской — 25,3 млрд BYN (+16,6%), Гродненской — 25,2 млрд BYN (+20,6%), Минской — 25,2 млрд BYN (+22%), Могилевской — 13,3 млрд BYN (+8,8%).

Последнее место по долгам занимает Брестская область. С высокой вероятностью это связано с тем, что данный регион меньше всего затронула так называемая комплексная модернизация.

Среди видов деятельности больше всего обязательств накопила промышленность — 75,5 млрд BYN. Долги промышленных предприятий выросли на 16% с начала года.

Внутри промышленности крупнейшие долги имели пищепром (11,9 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,4 млрд BYN), машиностроители (7,9 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (7,5 млрд BYN).

В сельском хозяйстве суммарная задолженность составила 15,1 млрд BYN, в строительстве — 20,1 млрд BYN, в оптовой торговле — 7,7 млрд BYN, в розничной торговле — 9 млрд BYN, на транспорте — 7,9 млрд BYN.

Просрочка по суммарным долгам к 1 октября превысила 10,1 млрд BYN. Наибольший объем просроченных долгов накопили предприятия Минской (2,3 млрд BYN) и Гомельской (2,2 млрд BYN) областей. В разрезе отраслей экономики основную часть токсичных долгов взяли на себя промышленность (4,7 млрд BYN) и сельское хозяйство (2,8 млрд BYN).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец
На что рассчитано заявление Тихановской?
На что рассчитано заявление Тихановской? Яська з-пад Шклова