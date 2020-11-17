В Ивацевичах лукашисты разбросали лампадки и цветы возле памятника жертвам нацизма

В Ивацевичах лукашисты разбросали лампадки и цветы возле памятника жертвам нацизма3
- 17.11.2020, 10:35
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Там находился народный мемориал Роману Бондаренко.
Накануне "сатанинским попранием лампад" в Минске возмущался пресс-секретарь Белоруссккой православной церкви. А 16 ноября похожая ситуация в Ивацевичах, сообщает 1reg.by.
Неравнодушные жители Ивацевичей два дня возлагали цветы и лампадки с портретами Романа Бондаренко у памятника убитым нацистами горожанам.
Этот памятник находится на окраине города, недалеко от Ледовой арены. Жители города, которые приходили к памятнику, рассказали корреспонденту, что сочли его более уместным, чтобы не провоцировать власти и правоохранителей, возлагая лампады на площади.
И действительно, люди спокойно возлагали там цветы, лампадки, портреты Бондаренко, плакаты. Правоохранители не вмешивались – возможно, и правда сыграла роль, что это место на окраине города.
Но днем 16 ноября жители Ивацевичей увидели у памятника картину с разбросанными лампадками и цветами.
Накануне здесь было так.
Представители церкви и костела в Беларуси осудили подобные действия.