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Белорусские предприятия копят долги двузначными темпами

  • 17.11.2020, 12:38
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Белорусские предприятия копят долги двузначными темпами

Такого скачка не было ни разу за последнее пятилетие.

Темпы роста долгов белорусских предприятий по кредитам и займам бьют все рекорды. Такого скачка не было ни разу за последнее пятилетие, пишут banki24.by.

Каждый месяц о состоянии расчетов отчитываются крупные и средние предприятия. Статистика о состоянии расчетов выходит с запозданием в 1,5 месяца. Поэтому в середине ноября становятся известны данные за январь—сентябрь.

На 1 октября обязательства предприятий-флагманов составили 95,6 млрд BYN. По сравнению с началом года они выросли на 22,1%. Такого быстрого роста долгов по кредитам и займам не было ни разу за текущую пятилетку.

За весь 2016 год долги увеличились на 4,5%, за 2017-й — на 11,5%, за 2018-й — на 12,5%, за 2019-й — на 5,3%. Быстрее всего долги росли в Минской области — на 27,1% до 15,1 млрд BYN.

Самый крупный долг накопили предприятия Минска — 22,8 млрд BYN (+22,1%). В других областях обязательства компаний были следующими: Брестская — 4,9 млрд BYN (+17,5%), Витебская — 7,9 млрд BYN (+21,2%), Гомельская — 17,2 млрд BYN (+23,5%), Гродненская — 20,2 млрд BYN (+26,3%), Могилевская — 7,4 млрд BYN (+5,3%).

Среди видов деятельности основной объем долга приходится на предприятия промышленности — 52,2 млрд BYN (+19,1%). В горнодобывающей промышленности размер обязательств составил 2,7 млрд BYN (+84,4%), в обрабатывающей — 45,7 млрд BYN (+16,9%), в энергетике — 3,7 млрд BYN (+16,9%). В отраслях обрабатывающей промышленности главные долги накопили деревообработка и целлюлозники (9,4 млрд BYN), пищепром (7,7 млрд BYN), машиностроение (5,7 млрд BYN).

За пределами промышленности значительный объем непогашенных кредитов и займов имели сельское хозяйство (6,1 млрд BYN), строительство (14,6 млрд BYN), оптовая торговля (3,1 млрд BYN), розничная торговля (3,9 млрд BYN) и транспорт (3,8 млрд BYN). Объем просроченных кредитов и займов на 1 октября составил 2,344 млрд BYN. По сравнению с началом года размер токсичной задолженности упал на 23.3%.

Однако это слабо связано с улучшением финансового состояния самих предприятий. Дело в том, что в течение 2020 года были приняты указы и постановления о рассрочке и отсрочке просроченной задолженности в госсекторе. Яркий пример — указ № 70 о господдержке АПК Витебской области.

К 1 октября проблемные долги предприятий Витебской области упали в 2,7 раза — до 160 млн BYN. А вот в Минске, который слабо затронули документы о поддержке компаний госсектора, объем «мусорных» долгов значительно вырос — на 46,7% до 198,4 млн BYN. Причина меньшей господдержки понятна: столица — это территория с самой низкой долей казенных предприятий в экономике.

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