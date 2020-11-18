Какие вещи продали белорусские спортсмены, чтобы поддержать своих коллег 2 18.11.2020, 16:29

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Фото: ТАСС

Вместе они собрали $43 тысячи.

Белорусские спортсмены с народом! Сейчас об этом можно говорить абсолютно точно: пусть некоторые до сих пор и безмолвствуют (привет, хоккеисты), зато огромное количество атлетов не смогло молчать о ситуации в стране. Лучше всего об этом свидетельствует открытое письмо за новые честные выборы и против насилия – на данный момент свои подписи под ним оставили более 1100 представителей белорусского спорта!

Конечно, это изрядно нервирует удерживающих власть в стране, и атлеты, выступившие за перемены, сталкиваются с жестким прессингом – их отчисляют из национальных сборных, лишают стипендий и ставок, не дают возможности полноценно тренироваться. Но столкнувшиеся с репрессиями не остаются в одиночестве – им помогает Фонд спортивной солидарности. Эта благотворительная организация была создана в августе для оказания юридической, психологической и финансовой поддержки атлетам, столкнувшимся с проблемами из-за своей гражданской позиции, пишет «Трибуна».

Источник финансирования Фонда – донаты неравнодушных белорусов, которые готовы помогать пострадавшим от репрессий. Но есть у организации и другая мощная денежная подпитка – благотворительные аукционы, на которых важные реликвии из своей спортивной карьеры выставляют белорусские атлеты. Все средства, вырученные на торгах, идут в Фонд, который после распределяет деньги среди тех, кто в этом нуждается.

Свои лоты на аукцион выставили уже два десятка именитых спортсменов – и каждый раз это не только красивая история солидарности, но и солидная сумма в копилку Фонда. От этих цифр и оттолкнемся: по возрастанию зафиксируем десять самых дорогих артефактов, деньги от которых ушли на благотворительность.

Ядро Надежды Остапчук, которым был установлен рекорд Беларуси (775 рублей)

Эта легкоатлетка жестко говорила о властях еще до выборов – сурово критиковала проведение парада Победы в разгар первой волны пандемии коронавируса. Когда же началась президентская кампания, вновь была в авангарде – в начале июня подписалась за основных альтернативных кандидатов и с тех пор последовательно топит за перемены.

Так что не удивляемся ее лоту на аукционе – выставила Надежда Остапчук весьма памятную вещь. «Это мое соревновательное ядро. Им установлен мой личный рекорд и рекорд Беларуси – 21.70 м. Выиграла с ним все этапы Бриллиантовой лиги в 2010 году», – так снаряд описала сама Остапчук. Кроме того, спортсменка проапгрейдила ядро своим автографом и БЧБ-флагом. Участники торгов заценили эксклюзив и отвалили за него весьма приличные 775 рублей.

Гиря Дмитрия Давыдика – с просто шикарным дизайном (800 рублей)

Возможно, широкой публике этот белорусский атлет известен не очень хорошо, но в своем виде спорта он настоящий топ. Дмитрий Давыдик – мастер спорта международного класса по гиревому спорту, трижды побеждавший на чемпионатах мира и не раз бравший первенство Беларуси. Вот и на аукцион спортсмен выставил трофей, доставшийся ему после победы на одном из турниров.

«Эта гиря досталась мне в качестве приза за победу в абсолютном первенстве на турнире по гиревому спорту в Питере. Весит она 32 кг. Чем она дорога? Тем, что это приз именно за «абсолютку», ну и, конечно же, воспоминаниями о том, как мы ее тащили на руках из Питера в Минск», – рассказал о своем лоте Давыдик.

Эта гиря крута еще и дизайном – только посмотрите на ее (звериную) мощь! Отличное вложение 800 рублей от нового владельца спортивного снаряда.

Майка клуба «Виве» Артема Королька (415 долларов)

Не смирился с ужасами, творящимися в Беларуси после выборов, и Артема Королек – звездный гандболист не только по меркам нашей страны, но и по европейским. Линейный в 2020-м тащил сборную на ЧЕ, а в составе «Виве» стал чемпионом Польши и пошумел в ЛЧ. В августе не стал молчать о событиях в родной стране.

На аукцион Королек выставил как раз майку «Виве», на которой расписался весь состав клуба – в том числе его партнер по сборной Беларуси Владислав Кулеш и другие звезды. А сам Артем лично выразил солидарности и поддержку находившейся тогда под арестом Елене Левченко и всему белорусскому народу. Аукцион проходил на международной площадке Ebay – ее пользователи такой лот оценили в 415 долларов.

Майка и бутсы Василия Хомутовского, в которых была обыграна «Валенсия» (1750 рублей)

Экс-голкипер «националки» в последние месяцы стал, пожалуй, голосом совести в белорусском футболе. Возможно, именно гражданская позиция стоила ему должности тренера вратарей в брестском «Динамо», но приобрел Хомутовский точно не меньше – уважение тысяч белорусов.

А на благотворительность Василий Хомутовский отдал настоящие реликвии – форму и бутсы, в которых блистал в еврокубках. «Это вратарская майка со времен выступлений за самый титулованный клуб Восточной Европы – «Стяуа» из Бухареста. В ней в феврале 2005 года в 1/16 финала Кубка УЕФА обыграли «Валенсию». На тот момент она была действующим чемпионом Испании и победителем Кубка УЕФА», – лучше Хомутовского артефакты никто не опишет. Теперь игровой комплект хранится у нового владельца, выложившего за удовольствие 1750 рублей.

Майка сборной Беларуси Игоря Стасевича (2750 долларов)

Лучший игрок Беларуси трех последних лет Игорь Стасевич о ситуации в стране пока не высказывался, зато решил помочь делом – выставил на аукцион новую форму сборной Беларуси с собственным автографом.

Интересно, что на следующий день капитан БАТЭ схлопотал удаление уже после финального свистка в важнейшем матче с «Шахтером». За это АБФФ наказала Стасевича двухматчевой дисквалификацией – так что в нынешнем сезоне футболист уже не сыграет и не поможет Борисову в чемпионских разборках.

Но, как бы там ни было, болельщики шаг Стасевича оценили очень высоко – его лот был выкуплен за 2750 долларов. Солидно!

Спортивный костюм Александры Герасимени с церемонии награждения ОИ-2016 (4525 долларов)

Трехкратная медалистка Олимпийских игр за предвыборной компанией в Беларуси наблюдала молча, но террор, который «власти» развернули против мирных протестующих после, не оставил ее равнодушной. В августе Александра Герасименя стала одним из первых подписантов письма спортсменов, была заметной участницей нескольких воскресных маршей и вошла в число создателей SOS.BY.

Из-за своей позиции Герасименя лишилась бизнеса (ее клубу плавания отказали в аренде), но не отступила, а, наоборот, пошла вперед. В середине октября экс-пловчиха возглавила Фонд спортивной солидарности. И примерно в то же время ей пришлось уехать из Беларуси в Литву – как рассказал позднее муж Александры Евгений Цуркин, «ее пребывание в Минске стало не совсем безопасным и нецелесообразным».

А незадолго до отъезда завершились торги за лот, выставленный Герасименей, – форму с церемонии награждения Олимпиады-2016. Итоговая цена составила 4525 долларов, а желающие совершить покупку вели упорную борьбу и совершили 111 ставок – и это с большим отрывом первое место среди аукционов, проводимых Фондом спортивной солидарности!

Трофей Наташи Зверевой за финал Кубка Федерации-1990 (5400 долларов)

В начале октября мы зафиксировали солидное пополнение в списке действительно звездных подписантов письма спортсменов – свой автограф под требованием честных выборов и остановки насилия со стороны силовиков поставила великая теннисистка Наташа Зверева.

Также Зверева сделала еще один важный жест солидарности – выставила на благотворительный аукцион свой трофей с Кубка Федерации-1990, когда она дотащила сборную СССР до финала против США (который Советы все-таки проиграли, несмотря на победу Наташи в личной встрече). Этот лот тоже был размещен на американской платформе Ebay – новый владелец не пожалел за раритет 5400 долларов.

Медали Сергея Долидовича с Универсиады-1999 (15550 рублей)

Сергей Долидович – лучший лыжник в истории Беларуси: он выигрывал этап Кубка мира и является единственным спортсмена в своем виде, который принимал участие в 22 подряд чемпионатах мира и семи Олимпиадах (в Сочи-2014 финишировал пятым в гонке на 50 км – тогда ему было почти 41!). В 2020-м легендарный спортсмен не молчал о ситуации в стране уже в июне – говорил, что «нельзя задерживать людей только за то, что твое видение мира отличается от другого». А после выборов высказывался еще более конкретно.

Долидович выставил на аукцион комплект наград, который он завоевал в 1999-м на зимней Универсиаде. «В этих моих медалях (я их называю железки) часть моей жизни. Целеустремленность. Вера в идеалы. Честность. Любовь. И многое другое. Но сейчас это просто железки. Пришло время оживить их. Если они дадут кому-то хоть немного надежды и сил – значит, не зря бегал», – рассказал Сергей.

В итоге лот стал одним из самых дорогих – за него заплатили чуть менее 6 тысяч долларов. При этом расставаться с «железками» лыжнику не пришлось. Так решила белорусская диаспора в Северной Америке, которая и сделала щедрое предложение. Красивый жест солидарности!

Кроссовки Елены Левченко, в которых она выступала на ОИ-2016 (6211 долларов)

Пожалуй, роль Елены Левченко в борьбе белорусских спортсменов за перемены можно не описывать лишний раз – вы и так все прекрасно знаете. Честных выборов баскетболистка потребовала еще в июне, а после их фальсификации и зверств силовиков стала постоянной участницей воскресных маршей протеста. Также Левченко вошла в число создателей Свободного объединения спортсменов Беларуси. Активная позиция спортсменки стала «властям» поперек горла, и 30 сентября Елену задержали и тут же осудили на 15 суток ареста. Заключение баскетболистка провела в нечеловеческих условиях, а новость о ее аресте громыхнула без преувеличения на весь мир.

Так что совершенно неудивительно, что аукцион на Ebay, запущенный после освобождения Левченко, стал ну очень успешным. Тем более баскетболистка выставила на него действительно уникальную вещь – именные кроссовки, в которых выступала на Олимпиаде в Рио-2016.

«Это единичный экземпляр именно таких кроссовок в мире! Они для меня особенные! Но они будут ещё особеннее, если принесут пользу и помощь людям, которые в этом сейчас нуждаются, и в то же время украсят чей-то дом! Давайте вместе поддержим друг друга, ведь только так мы узнаем нашу настоящую силу», – так описала свой лот Елена.

В итоге в борьбе за него было сделано около 50 ставок, а итоговая цена составила 6211 долларов. Мощь!

Золотая медаль Александры Романовской с Универсиады-2019 (15000 долларов)

Белорусская фристайлистка еще во время предвыборной гонки бескомпромиссно высказывалась о ситуации в стране, так что жесть, начавшаяся 9 августа, оставить ее равнодушной точно не могла.

Естественно, четкая гражданская позиция, автограф под письмом спортсменов и вступление в SOS.BY не остались незамеченными спортивными чиновниками – против Александры Романовской развернули жесткие репрессии. Лучшую спортсменку страны-2019 уволили из национальной сборной «за прогулы» – хотя в это время она возила в больницу отца, перенесшего инсульт. Также Александру лишили основного источника дохода – именной стипендии.

В общем, с прессингом удерживающих власть Романовская знакома очень хорошо. Поэтому весьма символично, что именно ее лот («золото» Универсиады-2019) помог сделать самый большой вклад в дело помощи пострадавшим за позицию спортсменов – на эти цели пошло целых 15 тысяч долларов. Огромный респект и Александре, и человеку, решившемуся из солидарности потратить такую огромную сумму!

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