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Археологи нашли тайник с оружием, которое могло изменить историю Великобритании

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  • 19.11.2020, 13:48
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Археологи нашли тайник с оружием, которое могло изменить историю Великобритании

Находка была сделана в окрестностях озера Лохабер в Шотландии.

Изучая заброшенную ферму при помощи металлодетектора, археологи-любители из Великобритании наткнулись на тайник с боеприпасами, которые Франция направила армии якобитов под предводительством Чарльза Эдварда Стюарта. Об оружии, которое могло изменить ход истории, пишет BBC News (перевод —lenta.ua).

Археологи уточнили, что находка была сделана в окрестностях озера Лохабер в Шотландии. В тайнике было две с лишним сотни небольших шариков, которые при ближайшем рассмотрении оказались пулями для мушкетов. Кроме боеприпасов, энтузиасты нашли древние монеты и пуговицы.

Эксперты, изучившие найденный археологами-любителями тайник, говорят, что это лишь незначительная часть военного груза, который направила Франция якобитам, устроившим восстание. Якобиты — сторонники возведения на престол Чарльза Эдварда Стюарта, которого называли Красавчиком принцом Чарли. Принц, который родился в Риме в 1720 году, был потомком Якова II, в свое время претендовавшего на английский трон. В 1745 году Чарльз Эдвард Стюарт высадился в Шотландии и поднял восстание против правивших Ганноверов, заручившись поддержкой большинства шотландских горцев.

Франция решила поддержать Красавчика Чарли, отправив ему груз оружия и золота. Но груз попал к якобитам слишком поздно — уже после того, как они проиграли в решающей битве с правительственными войсками. Если бы французское оружие попало к войскам принца вовремя, оно могло бы изменить историю.

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