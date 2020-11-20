Белорусы идут проститься с Романом Бондаренко (Онлайн) 14 20.11.2020, 11:02

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Роман Бондаренко

Прощание проходит в церкви Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27а.

Тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходит в храме Воскресения Христова по адресу ул. Гамарника, 27а. Стало известно, что его похоронят на Северном кладбище.

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с церемонии прощания с Героем Беларуси Романом Бондаренко.

11:55 Тысячи белорусов скандируют «Жыве Беларусь!» на церемонии прощания с Романом Бонадренко.

11:49 По оценки независимых журналистов и блогеров, более пяти тысяч человек пришли проститься с Героем Беларуси.

11:44 Людей настолько много, что не все желающие могут пройти к храму. Участники прощания передают цветы.

Фото: «Наша Ніва»

11:40 Водители сигналят в память о Герое Беларуси.

11:39 Огромная очередь в цветочный магазин на улице Гамарника, где проходит прощание с Романом.

11:38 Наши читатели сообщают, что в небе во время прощания с Романом Бондаренко появилось солнечное гало.

11:31 Минута молчания. Не забудем, не простим!

11:30 Колонна из желающих проститься с Героем Беларуси растянулась на сотни метров.

11:27 Еще одно видео момента, когда люди показывают знак «Victory».

11:23 Люди показывают знак «Victory». Можно говорить, что счет участников церемонии уже идет на тысячи.

Фото: «Наша Ніва»

11:22 Людей начали пускать в храм. Беларусь прощается со своим Героем.

11:19 У храма Воскресения Христова сейчас так. Люди продолжают подходить попрощаться с Романом Бондаренко.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

11:12 Людей становится все больше. Многие несут бело-красно-белые цветы.

11:09 Люди ждут начала прощания с Героем Беларуси. Как мы видим, собралось огромное количество желающих проститься с Героем Беларуси.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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