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Reuters: Саудовская Аравия начала острую борьбу с Россией из-за нефти в Китай

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  • 20.11.2020, 14:21
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Reuters: Саудовская Аравия начала острую борьбу с Россией из-за нефти в Китай

В последний месяц осени саудиты резко увеличили экспорт своего сырья в КНР.

Россия и Саудовская Аравия ведут ожесточенную борьбу за статус крупнейшего поставщика нефти в Китай, сообщает Reuters. КНР остается одной из немногих стран, увеличивших закупки сырья во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и к концу года борьба за ее рынок обострится, прогнозирует Reuters (перевод — РБК).

В 2016-2018 годах крупнейшим экспортером нефти в Китай была Россия. Так, например, в 2018 году она поставила в эту страну 71,49 млн т нефти, увеличив поставки по сравнению с предыдущим годом почти на 20%. В 2019 году поставки российской нефти в Китай увеличились до 77,64 млн т (+9%), однако это не помогло России сохранить первое место. Саудовская Аравия в 2019 году вернула себе лидерство, нарастив экспорт нефти в КНР почти в полтора раза — до 83,32 млн тонн или 1,67 млн барр. в сутки (у России — 1,55 млн барр.).

В 2020 году Россия и Саудовская Аравия оспаривают лидерство, по очереди вырываясь вперед. По данным Reuters, Саудовская Аравия поставляла больше нефти в Китай в январе, мае, июне и августе, а Россия — в феврале, марте, апреле, июле, сентябре и октябре. С начала 2020 года Россия поставляла в КНР в среднем по 1,7 млн барр. в сутки, а Саудовская Аравия 1,6-1,7 млн.

Однако по итогам ноября объем суточных поставок саудовской нефти в Китай вырастет до рекордных в этом году 2,13-2,24 млн барр., прогнозирует Reuters со ссылкой на оценки Refinitiv, Vortexa и Kpler. Источники агентства объясняют резкий рост поставок — почти в два раза по сравнению с октябрем — тем, что Saudi Aramco снизила цены для азиатских клиентов. В то же время поставки в Китай нефти из России в ноябре сократятся с 1,55 млн до 1,49 млн барр. в сутки, прогнозирует Vortexa.

«Похоже, что Россия обойдет Саудовскую Аравию, чтобы занять первое место в этом году. Однако соперники пока идут нос к носу и пока не ясно, кто в конце концов станет победителем», — отмечает аналитик Vortexa Серена Хуан.

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