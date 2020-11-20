Игровая футболка Шкурина с надписью «Жыве Беларусь» выставлена на благотворительный аукцион
- 20.11.2020, 22:23
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Футболист решил поддержать своих коллег, которые выступили за перемены.
На благотворительный аукцион выставлена игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина, пишет «Трибуна».
На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.
Напомним, что Шкурин – единственный футболист, который отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.