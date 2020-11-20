закрыть
20 ноября 2020, пятница, 22:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Игровая футболка Шкурина с надписью «Жыве Беларусь» выставлена на благотворительный аукцион

  • 20.11.2020, 22:23
  • 1,036
Игровая футболка Шкурина с надписью «Жыве Беларусь» выставлена на благотворительный аукцион
Илья Шкурин

Футболист решил поддержать своих коллег, которые выступили за перемены.

На благотворительный аукцион выставлена игровая футболка белорусского форварда ЦСКА Ильи Шкурина, пишет «Трибуна».

На майке написано «Жыве Беларусь», а также есть автограф нападающего.

Напомним, что Шкурин – единственный футболист, который отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока Александр Лукашенко руководит страной.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»