Популярный доктор назвал единственный рабочий способ лечения COVID-19 4 21.11.2020, 12:50

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Лечение вирусных инфекций отличается от лечения бактериологических.

Антибиотики не могут вылечить вирусную пневмонию. В то же время, при вирусе они не уменьшают, а лишь увеличивают осложнения.

Об этом, а также о том, что же делать при заболевании COVID-19, рассказал известный врач Евгений Комаровский, сообщает tsn.ua.

От подчеркнул, что лечение вирусных инфекций отличается от лечения бактериологических. По его словам, большинство ОРВИ и гриппа проходит без антибиотиков.

"У нас есть очень ограниченное количество противовирусных препаратов. Для большинства их еще не придумали. Относительно коронавируса, пока лекарств, которые могут подавлять возбудителя болезни, нет. Некоторые средства продемонстрировали крайне умеренную реакцию, но их рекомендуют не всем", — сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что при вирусной инфекции, главная задача — помочь организму самостоятельно справиться с болезнью. Важно не допустить дефицита кислорода, обеспечить в помещении воздухообмен, не допустить дефицита жидкости в организме и энергетической недостаточности.

"То есть, иногда пить сладкую жидкость или капать растворы глюкозы. Как выяснилось, при коронавирусе, очень существенный момент — это нарушение свертывания крови. С вирусом мы ничего сделать не можем. Наша иммунная система без посторонней помощи справляется с большим количеством инфекций, в том числе, с вирусными", — добавил врач.

Он посоветовал не нервничать и создать условия, которые помогут иммунной системе. "Лечить — это не принимать лекарства, а создавать нормальные условия. Оденьтесь потеплее, температура в доме 18-20 градусов, влажность — 40-60%, проветривание, увлажнение носовых входов солевыми каплями, обильное питье. Если чувствуете одышку — обращайтесь к врачу" — сказал Комаровский.

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