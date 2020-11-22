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Турецкие военные будут находится в Азербайджане один год

  • 22.11.2020, 15:22
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Турецкие военные будут находится в Азербайджане один год
Фото: Reuters

Об этом заявило министерство обороны Турции.

Турецкие военные специалисты будут присутствовать в совместном с РФ мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года, сообщил "Интерфакс" со на министерство обороны Турции.

"Работа наших военных в совместном с Россией центре продлится один год", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне сообщалось, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и руководителя военного ведомства Турции Хулуси Акара. Российская сторона неоднократно утверждала, что присутствие турецких военных в Карабахе исключено.

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