В США назвали возможную дату вакцинации населения от COVID-19 1 22.11.2020, 21:07

2,746

Первые прививки могут начаться уже в декабре.

Кампания, в рамках которой жителей США будут прививать от коронавируса, может стартовать 11 декабря. Об этом CNN заявил советник президента США по разработке вакцины Монсеф Слауи.

Он рассказал, что компания Pfizer подала заявку на регистрацию свой вакцины для использования в чрезвычайных ситуациях в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Заседание по этому поводу назначено на 10 декабря.

«Мы планируем начать отправлять партии вакцины на прививочные пункты в течение 24 часов после получения одобрения препарата, поэтому я предполагаю, что может быть через день или два после одобрения, 11 или 12 декабря [начнется вакцинация]», — пояснил Слауи.

Он также выразил надежду на то, что люди перестанут сомневаться в эффективности вакцины. По мнению Слауи, многие неправильно восприняли показатель минимально необходимый уровень эффективности препарата, который установила FDA (50%), и посчитали, что это и есть эффективность самой вакцины.

«На самом деле это 95%. Это почти полная страховка от пандемии. Я думаю и надеюсь, что это изменит восприятие людей», — отметил Слауи.

Изначально Pfizer и участвующая вместе с ней компания BioNTech сообщали, что эффективность вакцины при испытаниях составила 90%. Однако позже, во время финальной стадии испытаний, эффективность препарата подняли до 95%.

В Pfizer отмечали, что вакцина оказалась эффективна для всех групп испытуемых, независимо от возраста, пола или расы людей.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса станет доступна для всего населения страны в апреле 2021 года. Он также анонсировал «очень скорое» получение разрешения для вакцины Pfizer и BioNTech.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».