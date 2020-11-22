Валерий Карбалевич: Белорусы повторили исторические дни 9-11 августа 2 22.11.2020, 22:29

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Что показал новый формат протеста?

Политолог Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале отметил, что сегодняшние протесты напоминают исторические для белорусов дни 9-11 августа.

«Сегодня акция протеста прошла в новом формате. Протестовали локально на микрорайонах. Подводить какие-либо определяющие итоги пока рано. Можно говорить только о предварительных.

Прежде всего, следует отметить, что смена тактики была вынужденной, под влиянием того, что в прошлый раз Минск не мог собраться в одном месте. Фактически, общество вернулось к тому формату, который имел место в исторические дни 9-11 августа. Тогда также протест носил локальный характер», — пишет политолог.

Он также отметил плюсы нового формата:

- Легче добраться, не нужно далеко ехать или идти. Приостановка метро и другого общественного транспорта не особо повлияла на массовость акции. К ней могли присоединиться и более пожилые люди, для которых многокилометровые марши — дело нелегкое.

- Такой формат создает больше трудностей для ОМОНа. Им нужно постоянно перемещаться, искать места сбора людей, которые быстро меняют дислокацию.

- В результате задержанных было меньше, чем обычно.

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