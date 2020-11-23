Состоялся суд над избитым карателями братом Дарьи Домрачевой 15 23.11.2020, 18:45

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Никита Домрачев

Фото: kp.by

Никите Домрачеву присудили штраф.

Суд Фрунзенского района города Минска признал Никиту Домрачева, брата Дарьи Домрачевой, виновным в участии в акции, передает tut.by.

Судья Александр Бричков приговорил Никиту к штрафу в размере 20 базовых величин (540 рублей) по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Сам Домрачев на заседании не присутствовал: он находится на самоизоляции в связи с плохим самочувствием. Адвокат просила перенести заседание, но судья отказал.

Во время суда со стороны обвинения выступал свидетель Микновец (фамилия изменена), который рассказал, что участвовал в задержании, придерживая Никиту Домрачева за руку. По словам Микновца, Никита вел себя агрессивно, отказывался выполнять требования правоохранительных органов. При этом свидетель заявил, что не видел, чтобы Домрачева били, но в курсе, что Никита попал в больницу.

Изначально в протоколе местом задержания стоял проспект Победителей, 31, но еще один свидетель, Егор Наровец, заявил, что на самом деле он проводил задержание на Зыбицкой, 27. При этом сам Наровец не смог описать этот дом, вспомнив только, что это было рядом с велодорожкой.

Когда Наровца спросили, почему Никиту задержали, свидетель заявил, что точно не помнит, но предположил, что если его задержали, значит он нарушал правопорядок и что-то выкрикивал. Также Наровец заявил, что Домрачев ехал рядом с группой протестующих.

Во что был одет Домрачев, Наровец не помнит. Как выглядел его велосипед, он также не вспомнил, сославшись на то, что это было более месяца назад.

Рассказывая о задержании, Наровец заявил, что они остановили Никиту Домрачева, попросили пройти, заявив, что он нарушает правила проведения массовых мероприятий. Свидетель не смог вспомнить, кто разговаривал с Никитой. Также Наровец заявил, что Никита упирался, но он не видел, чтобы Домрачева избивали. При этом про кровь на голове задержанного он помнит. Затем он уточнил, что правила задержания позволяют применять физическую силу.

Адвокат отметила, что несколько дней назад присутствовала на заседании, где выступал свидетель с тем же именем и фамилией, и его голос существенно отличался. Лица Наровца на экране практически не было видно.

Свидетельница со стороны защиты, в свою очередь, заявила, что Никиту Домрачева никто не предупреждал: его сразу свалили с велосипеда и начали избивать.

На суде адвокатом было предъявлено видео, где виден момент задержания и избиения.

Напомним, Никиту Домрачева 11 октября очень жестко задержали в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео. Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.

Вскоре после задержания Никита Домрачев рассказал о деталях своего ареста.

«Вчера я ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Доехав до моста, я увидел, как на меня с криками бегут люди в оливковой форме. Я испугался, повернул в другую сторону, но оттуда, из-за угла здания, выбежала другая толпа силовиков, уже в черном.

Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед — он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его.

Но меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД. Кроме того, мне пережали руки наручниками, они онемели, но на мои просьбы ослабить силовики лишь смеялись и оскорбляли меня. Они рылись в моих личных вещах, кошельке, но никакой символики там не было», — сказал тогда Домрачев.

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