Рынок квартир в Минске сжался до десятилетнего минимума 3 24.11.2020, 12:07

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В октябре было заключено около 600 сделок купли-продажи квартир

Рынок жилья в Минске впал в спячку. Сделок по квартирам в новостройках — минимум. На вторичном рынке активность упала до показателей кризисного 2011 года. Это следует из свежих данных Национального кадастрового агентства Госкомимущества, пишет сайт naviny.by.

В октябре этого года в Минске было совершено 598 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат) на рынке жилой многоквартирной недвижимости, свидетельствуют данные Реестра цен на земельные участки Государственного земельного кадастра Беларуси по состоянию на 3 ноября 2020 года. Доля сделок купли-продажи на вторичном рынке составила почти 90% от общего числа.

По сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи квартир снизилось на 18%, а по сравнению с октябрем прошлого года — на 54,6%. Последний раз такой низкий уровень количества сделок наблюдался в кризисном 2011 году. С того времени вплоть до начала этого года среднее количество сделок в месяц составляло 950-1200. Октябрьский показатель является самым низким за последние тринадцать лет.

Эксперты из НКА говорят, что рынок жилой многоквартирной недвижимости в этом году находится под воздействием сразу нескольких негативных факторов: пандемия коронавируса, торговые и нефтяные войны, изменения курса рубля, политические аспекты.

«Эти события привели к снижению покупательской способности населения, большинство банков перестали давать кредиты на жилье. Продавцы, в свою очередь, вынуждены подстраиваться под запросы покупателей, постепенно снижая цены», — отметили в НКА.

Что происходит с ценами?

Цены на вторичном рынке жилой многоквартирной недвижимости начали реагировать на влияние негативных факторов еще весной этого года. В октябре в этом сегменте наблюдались небольшие колебания в 1-2%.

Cредняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры снизилась на 2,2% по отношению к сентябрю и составила 1350 долларов, средняя цена на двухкомнатные квартиры составила 1230 долларов за квадратный метр (+0,8%), на трехкомнатные средняя цена установилась на уровне 1180 долларов за «квадрат» (+0,9%).

В целом с весны этого года на вторичном рынке жилой многоквартирной недвижимости наблюдается плавное снижение цен c небольшими колебаниями.

«С марта цены на вторичном рынке постепенно снижаются, резкого изменения цен не происходит. Собственники жилья еще не готовы продавать дешево, а покупатели не хотят покупать по предложенным ценам, поэтому и количество сделок стало меньше. Покупают те, кому нужно срочно решить жилищные вопросы. Рынок пытается найти равновесную точку», — отметили в НКА.

Цены на первичном рынке во многом зависят от маркетинговой политики застройщиков. Они пытаются подстроиться под конъюнктуру. Вместе с банками предлагают выгодные кредитные программы и рассрочки.

По итогам октября на первичном рынке сложилась следующая ценовая ситуация. Средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры выросла на 2,9% и составила 1430 долларов. Средняя цена на «двушки» и «трешки» установилась на уровне 1210 долларов и 1120 долларов за квадратный метр соответственно, что на 14,2% и 8,7% больше, чем в сентябре текущего года.

Однако, отметил в НКА, говорить о значительном росте средней цены в этом сегменте в октябре по отношению к сентябрю нельзя, так как в сентябре сделок с квартирами на первичном рынке было мало, а стоимость квадратного метра таких квартир была низкая. В целом ценовые показатели в октябре этого года на «первичке» вернулись на уровень июля-августа.

До конца года, как полагают эксперты, в месяц будет совершаться порядка 650-750 сделок с квартирами в многоквартирных домах. При этом средние цены на вторичном рынке будут колебаться в пределах +/-2% в месяц. Предпосылок к резкому росту или снижению средних цен на вторичном рынке нет — при условии, что экономическая и общественно-политическая ситуация существенно не изменится.

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