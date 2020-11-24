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Саудовская Аравия теснит Россию на рынке «топлива будущего»

  • 24.11.2020, 16:45
  • 2,971
Саудовская Аравия теснит Россию на рынке «топлива будущего»

На новом поприще у Эр-Рияда грандиозные планы.

Саудовская Аравия решила стать крупнейшим экспортером водорода — топлива будущего, которое, как считается, играет важную роль в борьбе с изменением климата. На новом поприще у Саудовской Аравии грандиозные планы, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По словам министра, крупные резервы природного газа в стране позволяют ей производить «голубой» водород. При этом страна уже перешла от слов к делу, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка», отметив, что в сентябре Саудовская Аравия поставила первую в мире партию «голубого» водорода в Японию.

Пока Саудовская Аравия налаживает реальные маршруты поставок водорода, Россия лишь говорит о далеко идущих планах. Только в 2024 г., по планам правительства, «Газпром» и Росатом общими усилиями с Минпромторгом, Минэкономики, Минобрнауки и Минэнерго смогут обеспечить разработку, производство и применение водорода, исключив выделение углекислого газа.

Как заявили в МИДе, Южная Корея создает специальный фонд, предназначенный для совместной работы с Россией в области водородной энергетики, а японская Kawasaki Heavy Industries изучает возможность импорта водорода из России в целях диверсификации источников энергии.

В частности, на Сахалине планируется создать водородный кластер, который должен позволить поставлять топливо в Азию и будет способствовать развитию водородной энергетики в России.

Однако даже оптимисты признаются, что на реализацию водородного проекта потребуется минимум пять лет, пишут авторы канала.

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