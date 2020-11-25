закрыть
25 ноября 2020, среда, 9:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный врач назвала специю, которая может защитить от коронавируса

11
  • 25.11.2020, 8:18
  • 6,800
Известный врач назвала специю, которая может защитить от коронавируса

Индийские ученые исследовали соединения сорока приправ.

Известная телеведущая, врач-кардиолог Елена Малышева сообщила о том, что применение известной специи в пищу, может помочь противостоять человеку заражению новым коронавирусом. Речь идет о черном перце, пишет med-heal.ru.

Ранее проведенное исследование соединений сорока специй индийскими учеными, позволило при помощи математической модели определить, что наиболее активным в отношении белков этого вируса является пиперин.

«Содержащийся в черном перце пиперин, вступая во взаимодействие с белком коронавируса, оказывает на него губительное действие. Вирусная клетка теряет свою способность прикрепляться к клеткам человека, что в конечном итоге приводит к ее гибели», – поделилась Елена Малышева.

Так же врач напомнила о содержащемся в перце веществе капсаицина, который вызывает чувство жжения во рту, и так же обладает антибактериальными свойствами.

При выборе черного перца следует обращать внимание на страну его происхождения. Ведь именно от этого зависит количество пиперина в специи. Больше всего пиперина, около 15%, содержится в перце, выращенном в Шри-Ланки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип