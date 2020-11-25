Известный врач назвала специю, которая может защитить от коронавируса 11 25.11.2020, 8:18

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Индийские ученые исследовали соединения сорока приправ.

Известная телеведущая, врач-кардиолог Елена Малышева сообщила о том, что применение известной специи в пищу, может помочь противостоять человеку заражению новым коронавирусом. Речь идет о черном перце, пишет med-heal.ru.

Ранее проведенное исследование соединений сорока специй индийскими учеными, позволило при помощи математической модели определить, что наиболее активным в отношении белков этого вируса является пиперин.

«Содержащийся в черном перце пиперин, вступая во взаимодействие с белком коронавируса, оказывает на него губительное действие. Вирусная клетка теряет свою способность прикрепляться к клеткам человека, что в конечном итоге приводит к ее гибели», – поделилась Елена Малышева.

Так же врач напомнила о содержащемся в перце веществе капсаицина, который вызывает чувство жжения во рту, и так же обладает антибактериальными свойствами.

При выборе черного перца следует обращать внимание на страну его происхождения. Ведь именно от этого зависит количество пиперина в специи. Больше всего пиперина, около 15%, содержится в перце, выращенном в Шри-Ланки.

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