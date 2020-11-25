Умер 21-летний студент БГАМ, заразившийся коронавирусом 8 25.11.2020, 13:13

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Фото: из аккаунта в соцсетях

Он находился в изоляторе общежития.

21-летний студент третьего курса Белорусской государственной академии музыки Артем К. умер сегодня утром. У молодого человека был коронавирус, сообщили onliner.by знакомые парня.

Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти студента.

Выясняются все обстоятельства его гибели. Следственно-оперативная группа отработала на месте происшествия, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для расследования, проводится весь необходимый объем процессуальных мероприятий и следственных действий.

– Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертных исследований. Опрашиваются очевидцы, одногруппники, а также сотрудники общежития и изолятора. По первичной информации, молодой человек находился в общежитии на изоляции с заболеванием COVID-19. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Несмотря на проведенные медработниками реанимационные мероприятия, он скончался, — рассказали в УСК.

Артему был 21 год, он родом из Витебска. В родном городе парень закончил музыкальный колледж (ВГМК) им. И. И. Соллертинского, потом поступил в БГАМ. Учился на третьем курсе на аккордеониста.

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