Кипрская церковь официально признала ПЦУ 1 25.11.2020, 16:30

Решение было принято большинством голосов Синода.

Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает «Новое время».

В сообщении говорится, что обсуждения этого вопроса велись 23 и 25 ноября.

«Священный Синод Церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением Блаженнейшим Архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как Предстоятеля Церкви Украины, и решил не выступать против этого решения Его Блаженства. В то же время, Священный Синод ожидает широкого обсуждения с общей участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом Церкви Христовой», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий, за такое решение высказались 10 членов Синода Кипрской церкви, семеро были против.

Напомним, Томос об автокефалии был предоставлен ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем в январе 2019 года.

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