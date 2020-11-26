закрыть
26 ноября 2020, четверг, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Закопать деньги на квартиру у тещи в огороде

12
  • Наталья Литовская
  • 26.11.2020, 14:59
  • 9,467
Закопать деньги на квартиру у тещи в огороде

Это уже не шутка.

Человек копил на жилье, а после вспышки насилия в августе пошел в свой банк, снял все до цента. И теперь не знает, что делать. Покупать при нынешних обстоятельствах не готов. А иметь под подушкой наличность людям с активной гражданской позицией становится все более опасным. Хотя бы потому, что, если при обыске найдут валюту, изымут, и могут обвинить в «финансировании беспорядков».

Помните историю с парнем, который продал машину, был задержан, а после его по телевизору показывали как «организатора», раздающего деньги «радикалам»? Таких историй, в разных вариациях, может оказаться немало. Пора на примерах разобрать, как решать вопрос хранения снятых с валютных счетов денег.

1. Положить в ячейку

Этот вариант был популярен, но… Серьезную психологическую травму белорусам с деньгами нанесло государство – в рамках «дела Бабарико» были вскрыты ячейки клиентов Белгазпромбанка. Содержимое некоторых изъяли и потом показывали по госканалам.

Если раньше люди сомневались только в госбанках, которые активно сотрудничают с силовыми ведомствами, то теперь сомневаются и в коммерческих банках, которые и хотели бы, но не могут защитить. В общем, доверие даже к банковским ячейкам подорвано.

2. Вложить в строительство

Немало застройщиков предлагает дольщикам метр по умеренной цене и рассрочку на несколько лет. Этот вариант неплохой для тех, кто и так хотел новостройку, не накопил на нее полную сумму и считает платежи по рассрочке подъемными. А то и вовсе может взять кредит.

Но и тут есть «но». Сейчас часть строящихся домов – потенциальные долгострои. Даже застройщики, которые считались надежными, могут попасть в экономическую яму. Так что придется очень внимательно выбирать застройщика. И лучше брать готовую квартиру либо квартиру в доме, который близок к «финальной» стадии строительства.

3. Вложить в квартиру, быть должным

Об этом думают те, кто снимает жилье и готов его выкупить. Реальная история айтишника И. Хозяин его съемной квартиры живет в России. Возвращаться не планирует, подумывает о продаже. И. готов ее купить. Проблема только в том, что квартира объективно стоит дороже, чем смог накопить квартирант. Впрочем, хозяин хорошо ориентируется в ситуации и понимает, что живой покупатель – ценность. Сейчас они обсуждают, как оформить рассрочку, чтобы никто никого не обманул. Возможно, договорятся, что И. отдаст 45 тысяч, в договоре купли-продажи будет именно эта сумма, а остальное по долговой расписке должен будет выплатить равными долями в течение двух (трех) лет. Квартира остается в залоге у продавца, как обеспечение исполнения обязательств по возврату долга.

Вариант не плохой, но подходит только тем, кто на 100% уверен, что сможет расплатиться. От потери доходов сейчас мало кто застрахован.

4. Уехать с деньгами

Этот вариант сейчас рассматривают многие. Повысилась частота запроса «как вывезти деньги» в Польшу, в Литву, во Францию и т.д. Консультировать по этому поводу не будем. Напомним только, что без деклараций «на себе» можно было вывезти из Беларуси до 10 тысяч долларов в эквиваленте. То есть семья из трех человек может вывезти сумму, эквивалентную 30 тысячам долларов. Все, что свыше, нужно декларировать (на сайте ГТК можно почитать, что для этого нужно). Но и тут есть несколько но. Во-первых, с выездом нынче трудности из-за пандемии. Во-вторых, «сейчас не до законов». И если нельзя ввезти в страну пачку кофе, то не факт, что дадут вывезти из нее деньги. Пока о конфискации денег на границе сообщений нет.

5. Инвестировать

Вариант для людей с высоким уровнем финансовой грамотности и склонностью рисковать, чтобы пить шампанское. В нормальных условиях инвестируют «свободные», а не единственные деньги, причем не на год. Но тут наступает самое время разобраться, как «спрятать, но не потерять» деньги в облигациях и акциях. И что такое доверительное управление в негосударственных банках, раз уж вера в государственные тает.

6. Одолжить

Хороший вариант – одолжить деньги тем, кому они нужны (на ту же квартиру, машину) и кто точно выплатит долг. Увы, не у всех есть такие друзья и родственники.

7. «Закопать у тещи в огороде»

Это еще недавно звучало бы как шутка. Но если вы открыто протестуете против происходящего в стране, нужно быть готовым к тому, что к вам могут прийти с обыском. Как показывает практика, при обыске изымают всю наличность. И лучше, чтобы наличной валюты в доме не оказалось. На этом фоне идея изучить, как упаковать деньги, чтобы они не испортились во время нестандартного хранения, не кажется смешной.

Наталья Литовская, «Белсат»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ночной десант на рубеже двора и дома
Ночной десант на рубеже двора и дома Владимир Халип
Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина