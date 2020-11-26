Закопать деньги на квартиру у тещи в огороде 12 Наталья Литовская

26.11.2020, 14:59

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Это уже не шутка.

Человек копил на жилье, а после вспышки насилия в августе пошел в свой банк, снял все до цента. И теперь не знает, что делать. Покупать при нынешних обстоятельствах не готов. А иметь под подушкой наличность людям с активной гражданской позицией становится все более опасным. Хотя бы потому, что, если при обыске найдут валюту, изымут, и могут обвинить в «финансировании беспорядков».

Помните историю с парнем, который продал машину, был задержан, а после его по телевизору показывали как «организатора», раздающего деньги «радикалам»? Таких историй, в разных вариациях, может оказаться немало. Пора на примерах разобрать, как решать вопрос хранения снятых с валютных счетов денег.

1. Положить в ячейку

Этот вариант был популярен, но… Серьезную психологическую травму белорусам с деньгами нанесло государство – в рамках «дела Бабарико» были вскрыты ячейки клиентов Белгазпромбанка. Содержимое некоторых изъяли и потом показывали по госканалам.

Если раньше люди сомневались только в госбанках, которые активно сотрудничают с силовыми ведомствами, то теперь сомневаются и в коммерческих банках, которые и хотели бы, но не могут защитить. В общем, доверие даже к банковским ячейкам подорвано.

2. Вложить в строительство

Немало застройщиков предлагает дольщикам метр по умеренной цене и рассрочку на несколько лет. Этот вариант неплохой для тех, кто и так хотел новостройку, не накопил на нее полную сумму и считает платежи по рассрочке подъемными. А то и вовсе может взять кредит.

Но и тут есть «но». Сейчас часть строящихся домов – потенциальные долгострои. Даже застройщики, которые считались надежными, могут попасть в экономическую яму. Так что придется очень внимательно выбирать застройщика. И лучше брать готовую квартиру либо квартиру в доме, который близок к «финальной» стадии строительства.

3. Вложить в квартиру, быть должным

Об этом думают те, кто снимает жилье и готов его выкупить. Реальная история айтишника И. Хозяин его съемной квартиры живет в России. Возвращаться не планирует, подумывает о продаже. И. готов ее купить. Проблема только в том, что квартира объективно стоит дороже, чем смог накопить квартирант. Впрочем, хозяин хорошо ориентируется в ситуации и понимает, что живой покупатель – ценность. Сейчас они обсуждают, как оформить рассрочку, чтобы никто никого не обманул. Возможно, договорятся, что И. отдаст 45 тысяч, в договоре купли-продажи будет именно эта сумма, а остальное по долговой расписке должен будет выплатить равными долями в течение двух (трех) лет. Квартира остается в залоге у продавца, как обеспечение исполнения обязательств по возврату долга.

Вариант не плохой, но подходит только тем, кто на 100% уверен, что сможет расплатиться. От потери доходов сейчас мало кто застрахован.

4. Уехать с деньгами

Этот вариант сейчас рассматривают многие. Повысилась частота запроса «как вывезти деньги» в Польшу, в Литву, во Францию и т.д. Консультировать по этому поводу не будем. Напомним только, что без деклараций «на себе» можно было вывезти из Беларуси до 10 тысяч долларов в эквиваленте. То есть семья из трех человек может вывезти сумму, эквивалентную 30 тысячам долларов. Все, что свыше, нужно декларировать (на сайте ГТК можно почитать, что для этого нужно). Но и тут есть несколько но. Во-первых, с выездом нынче трудности из-за пандемии. Во-вторых, «сейчас не до законов». И если нельзя ввезти в страну пачку кофе, то не факт, что дадут вывезти из нее деньги. Пока о конфискации денег на границе сообщений нет.

5. Инвестировать

Вариант для людей с высоким уровнем финансовой грамотности и склонностью рисковать, чтобы пить шампанское. В нормальных условиях инвестируют «свободные», а не единственные деньги, причем не на год. Но тут наступает самое время разобраться, как «спрятать, но не потерять» деньги в облигациях и акциях. И что такое доверительное управление в негосударственных банках, раз уж вера в государственные тает.

6. Одолжить

Хороший вариант – одолжить деньги тем, кому они нужны (на ту же квартиру, машину) и кто точно выплатит долг. Увы, не у всех есть такие друзья и родственники.

7. «Закопать у тещи в огороде»

Это еще недавно звучало бы как шутка. Но если вы открыто протестуете против происходящего в стране, нужно быть готовым к тому, что к вам могут прийти с обыском. Как показывает практика, при обыске изымают всю наличность. И лучше, чтобы наличной валюты в доме не оказалось. На этом фоне идея изучить, как упаковать деньги, чтобы они не испортились во время нестандартного хранения, не кажется смешной.

Наталья Литовская, «Белсат»

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