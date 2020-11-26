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Двое белорусов стали партнерами Facebook и создали конкурента Airbnb

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  • 26.11.2020, 15:12
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Двое белорусов стали партнерами Facebook и создали конкурента Airbnb

Оба — выходцы из Гродно.

Двое выходцев из Гродно стали партнерами Facebook и создали приложение FriendlyHost, призванное конкурировать с известным сервисом по аренде жилья Airbnb. Об этом пишет «Forbes» (перевод – tut.by)

Основатели сервиса — братья Сергей Семеняко и Виктор Семеняко. Оба — выходцы из Гродно. Сергей — программист, он занимался технической частью проекта. Виктору принадлежит сама идея приложения, он — CEO проекта. Судя по личным страницам братьев в Facebook, Сергей живет в Вене, а Виктор — в Нью-Йорке.

Forbes пишет: «FriendlyHost — новое приложение для путешественников, которые ищут безопасные варианты по съему жилья, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции. Приложение позволяет связываться с владельцами апартаментов напрямую, без посредников, а также не предусматривает скрытых сборов за бронирование жилья. Интерфейс приложения чем-то напоминает Instagram».

«Сервис уникален тем, что стал партнером Facebook и использует его возможности для предоставления жилья в аренду по рекомендациям «от друзей». В отличие от Airbnb, в котором путешественники почти всегда арендуют жилье у незнакомцев, FriendlyHost создает сеть, где путникам предлагается без посредников снимать апартаменты у людей, которые потенциально могут находиться в списке их друзей, или знакомых их друзей», — уточняет редакция.

Сами основатели приложения на страничке в Facebook описывают проект так: «FriendlyHost работает на идее, что вы с куда большей вероятностью воспользуетесь услугой, если почувствуете личную связь с человеком, предлагающим ее — точно так же, как это происходит с рекомендациями от друзей и семьи. Самая крутая часть приложения — его связь с Facebook. Эта связь позволяет увидеть, подключены ли вы через друзей к владельцам жилья. Это дает чувство безопасности, так как хозяева апартаментов находятся в вашем кругу друзей».

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