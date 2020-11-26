Российская нефть для Беларуси подорожает 2 26.11.2020, 21:39

5,189

Сейчас белорусские НПЗ покупают российское сырье по цене, составляющей 85% общемировой.

Российская нефть для Беларуси в следующем году подорожает на 3–5%, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

Соответствующая информация была озвучена в четверг 26 ноября на расширенном совещании постоянных комиссий Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи и по бюджету и финансам, передает БелТА.

По словам Гуриной, в настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене, составляющей 85% общемировой.

Зампред концерна также отметила, что в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88-90% от мировой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».