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Российская нефть для Беларуси подорожает

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  • 26.11.2020, 21:39
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Российская нефть для Беларуси подорожает

Сейчас белорусские НПЗ покупают российское сырье по цене, составляющей 85% общемировой.

Российская нефть для Беларуси в следующем году подорожает на 3–5%, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

Соответствующая информация была озвучена в четверг 26 ноября на расширенном совещании постоянных комиссий Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи и по бюджету и финансам, передает БелТА.

По словам Гуриной, в настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене, составляющей 85% общемировой.

Зампред концерна также отметила, что в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88-90% от мировой.

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