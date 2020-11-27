Жители минской Ангарской присоединились к акции «0 промилле»
- 27.11.2020, 10:40
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Белорусы против лжи.
Жители минского микрорайона Ангарская присоединились к акции «0 промилле».
«Мы против лжи с экранов!», - пишут телеграм-каналу «Баста» минчане.
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Героя Беларуси Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.