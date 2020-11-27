Ученые обнаружили на комете последний из шести необходимых для появления жизни элементов 27.11.2020, 14:50

Проанализированы данные, которые были собраны станцией «Розетта».

Международная группа ученых под руководством Гарри Лето из Университета Турку изучила частицы пыли из ядра кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и заметила в них присутствие фосфора в твердой форме. Это доказывает, что все необходимые для возникновения жизни элементы могли быть занесены кометами, сообщает zn.ua.

Ученые проанализировали данные, которые были собраны станцией «Розетта». Исследователи анализировали информацию с инструмента COSIMA (Cometary Secondary Ion Mass Analyser), который был важной частью полезной нагрузки зонда «Розетта». Этот аппарат на протяжении двух лет занимался подробным изучением кометы 67P/Чурюмова — Герасименко с расстояния в несколько километров. Среди прочего зонд захватил частички пыли, летающие вокруг нее. Их выбило из ядра кометы либо струями газа из-за испарения вещества, либо в результате столкновения с космической пылью.

Инструмент анализировал химический состав пыли с помощью механизма масс-спектрометрии вторичных ионов. То есть, образцы обстреливали ионами индия, а затем изучали спектр возникших в исследуемом материале вторичных ионов. В одной из серий таких экспериментов обнаружили ионы фосфора (P+). Поскольку образцы были твердыми и собраны в открытом космосе без окружающего газа, из этого следовало одно: в материале из ядра кометы есть твердые соединения фосфора.

Наличие этого соединения в нелетучих соединениях позволяет ему перемещаться между разными космическими телами. То есть, подобный механизм можно рассматривать в качестве ответа на вопрос, каким образом на Земле появились необходимые для зарождения жизни элементы.

Кроме того, на комете также нашли фтор в твердой форме, но он встречался здесь и ранее. Подавляющее большинство известных человеку биологических молекул содержат шесть ключевых химических элементов. Их обозначают аббревиатурой CHNOPS: углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S).

Откуда на Земле взялись первые четыре, было известно уже давно – ими богаты астероиды класса С, которые часто падают на нашу планету. С фосфором ситуация до недавнего времени было непонятной, некоторое его количество находили в газообразной форме вокруг молодых звезд и в комах комет. Но для того, чтобы попасть в больших количествах на другое небесное тело, элемент должен содержаться в твердой форме. Это открытие очень важно для понимания распространения необходимых для возникновения жизни химических элементов.

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