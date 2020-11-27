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Стала известна дата выпуска криптовалюты от Facebook

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  • 27.11.2020, 16:12
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Стала известна дата выпуска криптовалюты от Facebook

Сначала выпустят одну монету.

Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в начале будущего года. Такой срок называет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к проекту. Но масштабы будут намного скромнее, чем планировало изначально, сообщает lenta.ru.

По словам одного из источников, ассоциация Libra сначала просто выпустит одну монету, обеспеченную долларом в соотношении один к одному. Точные сроки запуска будут зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу от управления финансового рынка Швейцарии. Пока что выпуск намечается на январь.

Facebook начал тестировать криптовалюту в 2019-м. Тогда соцсеть оценила потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 миллиарда человек. Но финансовые регуляторы испугались, что криптовалюта может негативно повлиять на монетарный суверенитет и денежно-кредитную политику государств. Идею криптовалюты от Facebook раскритиковали власти ряда стран, в том числе Великобритании, США и России. Все они выразили опасение, что Libra создаст риски для мировой финансовой системы из-за неконтролируемого движения капиталов.

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