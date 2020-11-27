COVID-19 в белорусских школах: еду готовят технички, учителей не хватает 27.11.2020, 18:07

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Минздрав Беларуси решил не вводить карантин в школах из-за роста заболеваемости COVID-19.

— Все необходимые меры в учреждениях образования соблюдены, и нет поводов для лишнего беспокойства, — заявила "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая в начале октября. Но, как сообщают Еврорадио учителя, беспокоиться всё-таки есть о чём.

Еврорадио поговорило с педагогами и узнало, как белорусские учреждения образования сражаются с коронавирусом. А ещё пообщалось с учителем из Германии, чтобы понять, чего в борьбе с инфекцией не хватает нашей системе образования.

Математиков не было три недели

В одной из сельских школ Гродненской области дела совсем плохи: работать некому.

— У нас 36 педагогов. Сейчас четыре учителя на больничном. Математиков в школе не было три недели. Их уроки заменяли все кому не лень: от завуча до учителя белорусского языка. Директор паникует, что некому вести уроки, — говорит один из учителей школы.

Было и такое, что занятия отменялись, например, когда болели учителя иностранных языков. По словам нашего источника, директор школы просит заболевших не сообщать о контактах.

— Болеют и четыре из пяти работников пищеблока. Еду готовят технички и повар, который вышел с больничного. Знаю, что администрация заполняет в облаке “Гугл” таблицу, где есть отдельная вкладка про COVID-19 среди детей и учителей. Но простых смертных к ней не допускают.

При этом меры безопасности в школе не соблюдаются.

— На бумаге дверные ручки обрабатываются каждый урок, но с сентября мной ни разу не было замечено, чтобы кто-то брался за ручку! Влажную уборку делают раз в день после уроков. Перила никто не обрабатывает. Повара в масках на подбородках и без перчаток раздают еду. Дозаторы для антисептика висят, но они все пустые.

На профсоюзном собрании решили закупить антисептик и средства защиты. До учителей дошло по одной маске и паре перчаток. Сейчас средства защиты должны закупаться за свой счёт.

— Всё остальное занесли в местную амбулаторию и подарили.

Питание в школе всё-таки постарались организовать по-новому. Чтобы дети ходили группами поменьше, теперь в столовой кормят не на двух, а на трёх переменах. В то же время школьники продолжают ходить на уроки из кабинета в кабинет.

"Даже немножко горжусь"

В гомельской школе №27 тоже есть дети и педагоги с диагностированным коронавирусом, но ситуация другая.

— Три-четыре учителя на больничном. Всего 82 педагогических работника. По классам отсутствует где-то несколько человек, где-то десять. Многих нет, потому что родители написали заявление на свободное посещение в связи со сложившейся обстановкой. В среднем на класс есть один-два человека с коронавирусом, — говорит один из учителей.

С начала эпидемии многие учителя пробыли на карантине.

— Мне тоже довелось побывать на карантине, хотя тест на коронавирус был отрицательный. Из школы отправляют запрос в санстанцию. Оттуда буквально в течение дня перезванивают и говорят: "Вы сидите дома столько-то дней". Школу тоже уведомляют.

К мерам защиты администрация подошла серьёзно, говорит собеседник. В школе достаточно много санитайзеров. На входе его повесили ещё в апреле. Утром там дежурит учитель.

— Учителя ходят в масках. Администрация строго к этому относится. Уроки тоже в них ведём. Те, кто ведёт первые уроки, приходят раньше и обрабатывают парты. То есть два раза в день — перед первой и второй сменами. Потом уборщицы в течение дня ходят по школе. На уроке может дверь открыться — уборщица протирает ручку. И это реально каждый день. Подоконники обрабатывают каждый урок, как только дети разошлись по классам.

Недавно в холле появился озонатор.

— В первый раз такое вижу где-то, кроме больниц. Даже немножко горжусь, — делится собеседник. — К маскам мы привыкли. Жаль, что не все родители и дети их носят. Некоторые считают нужным довести своего ребёнка до класса через полшколы без маски.

Только 10-15% детей постоянно носят маски. Ну как носят... Можно понять, для детей это сложно.

11 уроков и одна форточка

Хотя меры защиты в школе №27 города Гомеля принимаются, ситуация с учителями всё равно непростая.

— Мы находимся на грани. Огромнейшее количество замен. У меня может быть за день одна форточка, а всего уроков 11. Но пока что держимся. Меньше уроков не становится. Если уйдет еще три-четыре человека, придется сокращать.

О дистанционном обучении в школе не говорят, поскольку нет соответствующего постановления по стране. Но технически организовать это нетрудно.

— Ещё весной учителя информатики организовали дистанционку через Discord и других учителей подтянули. Месяц провели в смешанном режиме: сначала чисто дистанционка, потом обычные уроки плюс дистанционка.

Администрация купила два роутера на сим-карте. Любой кабинет легко может стать точкой, в которой можно поставить ноутбук и вести занятие онлайн.

"Пробу взяли на пятый день, чтобы не было контактов"

В могилевской школе №1, где около 660 учеников и 60 учителей, в каждом классе болеют или являются контактами первого уровня два-три ученика. Несколько учителей переболели коронавирусом в октябре, ещё около трёх болеют сейчас.

— Даже если в классе выявляется случай коронавируса, в изоляцию отправляют только несколько человек, которые сидели совсем рядом, — говорит один из учителей школы. — В поликлинике в "грязной зоне" очередь к врачу можно и пять часов ждать. У каждого второго ПЦР-тест положительный. У меня пробу взяли на пятый день болезни, чтобы не было контактов.

О карантине или дистанционном обучении в школе речи не идёт.

А как в Германии?

Мы побеседовали с Анастасией Хайдрих, учителем начальной школы в небольшом районе города Висбаден, столицы федеральной земли Гессен на западе Германии.

— Наша школа совсем небольшая. Классы по 13-20 человек. Я классный руководитель первого класса. Веду у них все предметы, кроме религии и физкультуры, — рассказывает учитель.

Антиковидные меры выглядят там куда более внушительно, чем в белорусских школах. Но оказалось, что есть и общая проблема — мало учителей.

— Одна учительница была на карантине неделю. Если один учитель заболевает, то мы ещё как-то справляемся. Если не будет двоих, то придётся туго. У руководства сейчас нет решения, что делать в данной ситуации. Поэтому живём сегодняшним днём, надеемся, что не заболеем, предпринимаем все меры и работаем.

По словам Анастасии, если у жителя Германии оказывается положительный тест на коронавирус, то на карантин вынужден уйти не только он, но и все члены семьи. В зависимости от того, насколько близкий был контакт, в изоляцию могут отправиться и те, кто с ним работает и учится.

— Во всех образовательных учреждениях обязательны маски в коридорах, в столовых, в туалетах, в школьном дворе. Начиная с пятого класса обязательны маски на школьных уроках. Каждые 20 минут помещение должно проветриваться. Многие учителя ставят себе будильник.

Руководство в школе Анастасии решило, что маски обязательны и на уроках.

— Я думала, что будет тяжелее. На самом деле мои первоклассники молодцы, — отмечает Анастасия.

Ребята могут отдохнуть от масок на специальном перерыве.

На улице даже в дождь

Заниматься в спортивных залах запрещено, поэтому вместо физкультуры дети ходят с Анастасией на площадку, где играют час. Дорога туда и обратно занимает тоже около часа.

Завтрак всегда проходит на улице.

— Перед тем как дети открывают свои ланч-боксы, я прохожу с бутылкой дезинфекции. Они это чётко знают и не открывают свои коробочки, пока я не пройду.

Начиная с этого учебного года в школе составлено особое расписание, чтобы классы не пересекались перед занятиями и на переменах.

В перерывах никто не бегает и не ходит по коридорам школы. В Германии они всегда проводятся на улице.

— Это вообще не обсуждается, даже если идёт дождь. Конечно, если ливень, то мы не выходим. На улицах мы в маске, но у каждого ребёнка есть возможность подышать свежим воздухом без неё. Мы обсудили, в какие места они могут пойти, но должна соблюдаться дистанция.

Недавно прошла встреча Ангелы Меркель с представителями федеральных земель. Было решено, что школы закрываться не будут, потому что заболеваемость там очень низкая. Начиная с восьмых классов, в некоторых школах решили учиться группами: часть класса занимается дистанционно.

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