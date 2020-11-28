Медики: У Лукашенко панический страх

Медики: У Лукашенко панический страх77
- 28.11.2020, 9:45
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Врачи рассказали, что осталось за кадром приезда Таракана в больницу.
Сегодня Таракан приезжал в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска.
Телеграм-канал «Белые халаты», представляющий белорусское медицинское сообщество, рассказал, как встречали Таракана:
Вдоль улицы Козлова через каждые десять метров стоит милицейский пост и «тихари»
Территория больницы оцеплена, подъезды блокированы со всех сторон.
С территории больницы эвакуированы все припаркованные автомобили.
Доноры не могут сдать кровь, в больницу пускают только по спискам.
Невероятное количество охраны, на крышах — снайперы.
Полностью остановлено внутреннее кольцо Логойского тракта.
Пробки по всему Минску.
«В каждом месте, куда приезжает бывший президент страны, жизнь парализуется. Из-за его панического страха в будни простых людей вносится колоссальный дискомфорт», — делают вывод «Белые халаты».