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Доллар в Беларуси резко подорожал

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  • 28.11.2020, 9:37
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Доллар в Беларуси резко подорожал

До Нового года курс будет только расти?

Никаких собственных причин для роста у белорусского рубля больше не осталось. Все теперь напрямую будет зависеть от поведения нефти. Плюс, декабрь — это время, когда люди активно скупают валюту. Тем более, в такой «интересный» год, как 2020-ый. Поэтому нынешний резкий скачок курса американской валюты обещает быть не последним в уходящем году, пишет издание infobank.by.

В РФ закончился налоговый период, и доллар принялся дорожать. Свою роль сыграло и окончание недели. 27 ноября курс американской валюты на Московской бирже подрос на 40,81 копейки, до 75,8599 RUB.

Белорусский рубль отреагировал на это вполне предсказуемо — ослабел.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября выглядят следующим образом:

курс доллара увеличился на 0,0147 (+0,57%), до 2,5817 белорусского рубля

евро вырос на 0,0208 (+0,68%), до 3,0794 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0080 (+0,24%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4056 белорусского рубля, за сотню.

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