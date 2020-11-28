Герои-крепильщики

А как вы помогаете Национальной забастовке?

«Сегодня мы хотим рассказать о том, что стачку укрепляют профессиональные крепильщики», — пишет в своем телеграм-канале Стачком ОАО «Беларуськалий».

«Именно так называется специальность двух наших героев. Встречаем аплодисментами!

Это шахтеры Белкалия: Дробышевский Александр и Будько Вадим.

В своих заявлениях парни, конечно же, упоминают и пакт ООН, и конституцию РБ.

Было бы хорошо, чтобы власти иногда заглядывали в эти документы…

А как вы укрепляете забастовку?»

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