«Атака, прием!»: в Сеть слили видео о трусости карателей 36 28.11.2020, 12:28

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Фото: Владимир Цвирко

Во время Партизанского марша лукашистов охватила паника.

Телеграм-канал By_pol опубликовал новое видео, снятое внутри машины силовиков. Оно записано во время Партизанского марша, когда протестующие уперлись в «Рубеж», развернулись и пошли в сторону у центра. К колонне бросились бусы с силовиками, но карателей быстро охватила паника.

Это зафиксировало видео, снятое в бусе:

«Атака, прием! Нас сейчас расстреляют! Партизанский, 77, иди мне на помощь! Иди мне на помощь, Партизанский, 77!!! Давай быстро!»

«Они развернулись на нас! Ребята, уходим!»

«Паша, гранаты готовность!»

«Камни, камни, камни! Атака! Давай по ним …бану!»

«Не стоит заблуждаться на счет их «отваги и бесстрашия». На самом деле их садистское неистовство – это проявление страха. Этот страх убил в них личность и окончательно превратил в рабов, которые, словно цепные псы, беззаветно служат своему хозяину (и неважно, кто он – ублюдок или человек).

Посмотрите, какими смельчаками показали себя «херои» в ходе Партизанского марша, когда повстречали стройную колонну свободных белорусов», — пишет телеграм-канал.

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