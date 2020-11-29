В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество

В Минске сразу на нескольких улицах пропало электричество5
- 29.11.2020, 13:07
- 3,811
Власти воюют с интернетом?
В Минске отсутствует электричество на трех улицах в микрорайоне Малиновка — Есенина, Громова и Слободская. Об этом сообщили читатели tut.by, информацию подтвердили в службе 115.
Судя по сообщениям читателей, электричество на этих трех улицах пропало около 10.30 утра. В службе 115 сообщили, что речь идет об аварийном отключении электричества.
— Произошла авария на высоковольтных сетях, — пояснила диспетчер.
Электричество на пострадавших улицах должно ориентировочно появиться в 12.50.
В Сети высказали предположение, что перебои могут быть связано с протестным Маршем и сделаны специально, чтобы лишить людей домашнего интернета. Данная версия выглядит вполне правдободобно, если учесть, что власти прибегали к отключению воды в протестных районах.