В небе Японии пролетел огромный светящийся шар 4 29.11.2020, 16:39

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Вспышка падающего небесного тела была сопоставима по силе яркости с полной Луной.

В ночь на воскресенье в западной части Японии был зафиксирован яркий болид. Об этом сообщет korrespondent.net.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Миэ, Аити и других.

Как заявил агентству Kyodo директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хего, болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть достаточно редко.

"Мы полагаем, что последняя вспышка этого болида была сопоставима по яркости с полной Луной", – цитирует агентство слова Такэси Иноуэ.

Жители западных префектур, опубликовавшие видеозаписи на своих страницах, также говорили, что падение болида сопровождалось сильным гулом.

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