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Белорусы Швеции призвали «не играть в хоккей с диктатором»

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  • 30.11.2020, 10:03
  • 3,831
Белорусы Швеции призвали «не играть в хоккей с диктатором»

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия97%», белорусская диаспора в Швеции проводит кампанию по переносу из Беларуси чемпионата мира по хоккею 2021 года. Участники акции в Стокгольме призвали «не играть в хоккей с диктатором».

Отметим, что уже идут переговоры о переносе ЧМ из Минска. Назывались самые разные варианты переноса. Чемпионат может провести только Латвия, которая вместе с нашей страной проводит турнир. Также возможен перенос чемпионата в Россию.

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